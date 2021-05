Agora é oficial: Juventus não será campeã italiana em 2020-21 e vê terminar sequência histórica

O futuro da Velha Senhora na próxima temporada está repleto de dúvidas e temporada pode terminar sem nenhum título para o time de Cristiano Ronaldo

A Juventus só entra em campo neste domingo (02), mas já tem motivos para lamentar: agora, de maneira oficial, a Velha Senhora não tem mais chances de ser campeã italiana pela décima vez consecutiva. Isso porque a Inter de Milão, líder isolada desta Serie A, bateu o Crotone, rebaixado à segunda divisão, por 2 a 0 e praticamente colocou a mão no Scudetto.

E se o título interista pode ser confirmado já neste domingo, com antecedência de quatro rodadas, o time treinado por Pirlo - cuja principal estrela é Cristiano Ronaldo - vê a maior sequência de títulos consecutivos na história do futebol italiano ser interrompido.

Campeã de 2011-12 até 2019-20 de forma ininterrupta, a Juventus não empolgou nesta temporada, que ficou marcada por decepções. Tudo começou com a saída de Maurizio Sarri e escolha por Andrea Pirlo, sem experiência prévia como técnico de times profissionais, para o cargo. O futuro de Pirlo é dúvida para as campanhas futuras e já existe especulação envolvendo o retorno de Massimiliano Allegri, com quem a Juve conquistou cinco títulos de Serie A além de ter chegado a finais de Champions League.

Uma das tantas ironias no enredo do final desta sequência juventina é que a Inter de Milão é comandada por Antonio Conte, ex-jogador e ídolo da Juve. Foi justamente sob o comando de Conte que a Velha Senhora iniciou a sua sequência histórica de títulos consecutivos de Serie A.

Em meio a dúvidas sobre a permanência também de Cristiano Ronaldo, a Juventus tem chances de conquistar apenas um título nesta temporada: no próximo 18 de maio, a Juve enfrenta a Atalanta na final da Coppa Italia. O desafio será grande pare evitar a primeira temporada sem troféus desde 2010-11.