Luiz Henrique no Fluminense: gols, tempo de contrato e multa rescisória do jovem atacante

O garoto nascido em 2001 é titular absoluto no Tricolor e um dos destaques de sua categoria

O Fluminense tem uma nova joia. Luiz Henrique, de 20 anos, vive a melhor fase de sua carreira e vai dando pinta de que pode se transformar em um belo ponta no futuro - além de já dar conta do recado no presente.

Nascido em 2001, é titular absoluto no Tricolor e vem ganhando cada mais confiança, fazendo belos gols nesta segunda metade de Campeonato Brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim, listamos tudo sobre Luiz Henrique e sua carreira no Fluminense: as estatísticas, o tempo de contrato, a multa rescisória e a trajetória do jovem atacante. Confira!

VEM COM A TROPA DO 🤖! Luiz Henrique, que marcou um golaço na vitória de ontem, foi escolhido o #GuerreiroDaRodada com 85% dos votos na enquete aqui do Twitter! Parabéns, Mlk! 🇭🇺 pic.twitter.com/5bshKkw7JT — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 27, 2021

Luiz Henrique no Fluminense: trajetória

Descoberto aos sete anos de idade, Luiz Henrique jogou em vários torneios infantis até chegar ao Fluminense, com 11 anos. De lá pra cá, se transformou em uma das grandes promessas da base do Tricolor.

Após passar pelo sub-13 e pelo sub-15, brilhou de verdade ao formar trio de ataque com João Pedro (hoje no Watford) e Marcos Paulo (hoje no Atlético de Madrid) no sub-17. Três jogadores velozes, com recurso técnico e que sabem fazer gols.

Enquanto ambos seus parceiros subiram para os profissionais muito cedo, Luiz Henrique precisou de mais tempo até receber uma oportunidade, que veio após ótima participação na Copa São Paulo Futebol Júnior de 2020. Pouco tempo depois, foi integrado aos profissionais pelo então técnico Odair Hellmann e começou a receber minutos.

Estreou com 19 anos, em 12 de agosto de 2020, logo na segunda rodada do Brasileirão, contra o Palmeiras, saindo do banco de reservas e atuando por 15 minutos no empate em 1 a 1. Dois meses depois, marcou pela primeira vez, diante do Ceará, pela 17ª rodada da competição.

Até terminou a temporada como titular, mas vivendo certa instabilidade natural, fez alguns jogos ruins em 2021 e retornou ao banco. Com a saída do técnico Roger Machado e o retorno de Marcão, porém, virou novamente titular absoluto, marcou quatro gols em quatro jogos da rodada 19 até a 22 da competição e vai vivendo a melhor fase de sua carreira.

Luiz Henrique no Fluminense: gols, assistências e número de jogos

Por mais que tenha estreado apenas no meio de 2020, Luiz Henrique já está se aproximando dos 100 jogos pelo Fluminense. Veja as estatísticas:

Temporada Jogos Gols Assistências 2020 28 2 2 2021 41 5 4 TOTAL 69 7 6

Luiz Henrique no Fluminense: tempo de contrato

Fluminense renova contrato de Luiz Henrique até setembro de 2025. Saiba mais >> https://t.co/Pozi3rNUbF



📸: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/nCI0sxqHMt — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 7, 2020

Assim que um jovem jogador começa a fazer barulho no Brasil, a torcida já fica preocupada: até quando vai o contrato do garoto?

Pois o torcedor do Fluminense pode ficar tranquilo: o vínculo de Luiz Henrique com o clube vai até setembro de 2025.

Ou seja: o atacante tem mais quatro anos de contrato com o Tricolor - o novo vínculo foi assinado em setembro de 2020, após a estreia do jovem pelos profissionais.

Luiz Henrique no Fluminense: multa rescisória

Outro ponto importante quando falamos de jovens jogadores trata-se da multa rescisória, ainda mais considerando o assédio dos clubes europeus.

Antes de renovar o seu vínculo, a multa de Luiz Henrique no Fluminense era de 40 milhões de euros, um ótimo valor considerando a cotação atual da moeda. Hoje, são mais de R$ 250 milhões.

É de se esperar, ainda, que tal valor tenha sido aumentado após a renovação.