Luciano Spalletti compara Mohamed Salah com um ex-jogador do Ajax

Luciano Spalletti não esconde sua admiração por Francisco Conceição. O técnico da Juventus vê o ponta brilhar semana após semana na Série A e faz uma comparação com um grande nome. Segundo o experiente treinador, o jovem português tem traços de ninguém menos que Mohamed Salah.

Em entrevista à Sky Italia, Spalletti aprofundou-se nas qualidades do ponta, que foi contratado definitivamente pela Velha Senhora no último verão. Ele vê em Conceição a mesma explosão e habilidade no drible que transformaram o egípcio do Liverpool em uma estrela mundial.

No entanto, o experiente técnico também vê espaço para melhorias no português. “Ele precisa jogar um pouco mais pelo meio. Pelas laterais, ele já é muitas vezes imparável”, afirma o treinador. As jogadas do atacante causam pânico semanalmente entre os zagueiros da Série A, mas Spalletti exige mais versatilidade.

Além do posicionamento, Spalletti vê mais dois pontos importantes a serem melhorados pelo atacante de 23 anos. “Ele precisa desenvolver sua tomada de decisão e a capacidade de avaliar, em situações de um contra um, quais são as opções de passe”,

No verão de 2022, o FC Porto emprestou Conceição ao Ajax. Em Amsterdã, ele disputou 28 partidas. Nessas 28 partidas, o português marcou um gol pelos amsterdenses, após o que o Porto o chamou de volta. No verão passado, o ponta foi transferido para Turim por 32 milhões.

Agora que Salah anunciou que deixará o Liverpool após esta temporada, Anfield fervilha de rumores sobre um sucessor. As atenções estariam voltadas para Conceição, que está na lista. Os dois jogadores têm muitas semelhanças em termos de estilo de jogo. “É uma comparação justa”, afirmou Spalletti.

Nesta temporada, Conceição já disputou 35 partidas, marcando quatro gols e dando quatro assistências.