Lucas Perri vai desfalcar o Botafogo contra o Corinthians pelo Brasileirão?

O goleiro tem sido um dos grandes destaques da temporada 2023 do futebol brasileiro

Lucas Perri, goleiro do Botafogo, tem sido um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro de 2023. As atuações decisivas do arqueiro ajudam a explicar como o Alvinegro chegou à liderança da competição, assim como lhe garantiram uma convocação para a seleção brasileira nas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Mas uma lesão sofrida no primeiro tempo da derrota contra o Atlético-MG, pela 23ª rodada, pode custar sua presença no jogo contra o Corinthians, pela 24ª jornada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

Lucas Perri sentiu um problema na coluna após choque com o atacante Alan Kardec, do Atlético-MG, no primeiro tempo da derrota botafoguense por 1 a 0 contra o Galo, e nem chegou a voltar para o segundo tempo da peleja – Gatito Fernández o substituiu.

Na reapresentação do grupo, Perri fez trabalho com fisioterapeutas e ainda será avaliado. Corinthians e Botafogo se enfrentam às 20h desta sexta-feira (22).