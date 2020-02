Lucas Mugni, ex-Flamengo, faz golaço pelo Sport e leva internet à loucura

O argentino fez um lindo gol no empate por 1 a 1 dos pernambucanos com o Vitória, pela Copa do Nordeste

Novidade do para 2020, o argentino Lucas Mugni começou a deixar o torcedor do Leão animado com o seu futebol.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Neste sábado (01), o meia, que defendeu o sem muito sucesso em 2014 e depois rodou a América do Sul, fez um belíssimo gol sobre o , pela .

Mais times

De cavadinha, Mugni encobriu o goleiro adversário e empatou o duelo em 1 a 1. A beleza do gol repercutiu nas redes sociais: de um lado, os rubro-negros de Pernambuco ficaram cheios de esperança; do outro, os flamenguistas pareceram não acreditar. Veja as reações!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DO SPORT!!!!!



LUCAS MUGNI EMPATA COM MUITA CATEGORIA!@sportrecife 1 x 1 Vitória#SportxVitóriaNoYouTube

Assista ao jogo AO VIVO no meu canal do YouTube: https://t.co/s5AngbYL5y pic.twitter.com/6103adxl6U — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) February 1, 2020

Quem fala que o Diego não pode ser chamado de Ídolo, merece o Mugni de camisa 10. https://t.co/69H4KRa5zc — nelson (@nelsssin) February 1, 2020