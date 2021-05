Luca Netz: Joia do Hertha que bateu recordes já está no radar do Bayern de Munique

The 17-year-old defender is regarded as one of the Bundesliga's top young talents after a breakout campaign in Berlin

Não é sempre que uma lesão de um jovem de 17 anos com apenas algumas aparições no time titular vira notícia de manchete, mas nem todo jovem jogador de futebol é Luca Netz.

"Hertha em choque!" foi o título dado à notícia do tablóide alemão BZ relatando a fratura do metatarso de Netz no final de março, com o zagueiro pronto para uma cirurgia que encerraria sua temporada de estreia na equipe principal.

É a prova do impacto que Netz causou na capital alemã desde a virada do ano, o fato de ele estar ausente é considerado um grande golpe na tentativa do clube de evitar o rebaixamento.



"É muito triste, principalmente porque é sua segunda lesão grave em muito pouco tempo", disse o técnico do time de base, Christian Wuck, que trabalha com o Netz desde o sub-15, a Goal e SPOX, referindo-se à fratura no pé que o jovem sofreu no verão de 2020.



"Mas mostra que a carreira nem sempre segue em linha reta, mas muitas vezes pode ter desvios", acrescentou ele.

Wuck está certo, embora esses contratempos sejam bastante novos para Netz, que teve uma ascensão suave e meteórica. Nascido no bairro de Buch, em Berlim, o lateral começou a jogar futebol no FSV Bernau, por quem seu pai, André, jogou no time 'B'.



Netz junior se destacou rapidamente e, aos sete anos, foi convidado para um teste no Hertha, que agiu rapidamente para inscrevê-lo nas categorias de base.

Devido à sua estatura física, ele jogou regularmente acima de sua própria faixa etária, fazendo sua estreia no sub-17 aos 14 anos antes de se tornar titular regular no sub-19, dois anos depois. Para Netz, não havia um 'Plano B'.

"Quando comecei a jogar futebol, queria fazer isso por toda a minha vida", disse ele a Markische Oderzeitung em uma entrevista recente.

Como uma série de jovens jogadores em todo o mundo, Netz ganhou sua primeira oportunidade de impressionar entre os altos escalões após o encerramento do jogo no auge da pandemia de Covid-19.

Com apenas a equipe titular em condições de treinar durante o recomeço da Bundesliga, Netz foi convocado pelo novo técnico Bruno Labbadia, que ficou imediatamente impressionado.

"Ele deveria fazer sua estreia com Labbadia", revela Wuck, "mas se machucou no último treino antes do jogo".

Embora tenha sido uma decepção, 2020 terminou com ele conquistando o terceiro lugar na Medalha Fritz Walter anual para o melhor jogador alemão sub-17, ficando atrás da joia do Bayer Leverkusen, Florian Wirtz e da estrela do Bayern de Munique, Torben Rhein.

Dois dias depois do início do ano, ele tinha ainda mais motivos para comemorar ao sair do banco nos últimos quatro minutos da vitória do Hertha por 3 a 0 sobre o Schalke, tornando-se o segundo jogador mais jovem da Bundesliga na história do clube. Isso deu início a uma série de seis partidas consecutivas para o lateral-esquerdo, que também tem sido utilizado mais à frente no lado esquerdo do meio-campo, por vezes.

"Existem poucos jogadores canhotos e com um chute tão bom com o direita", disse Labbadia sobre o seu mais recente protegido, embora tenha sido com o pé mais forte que Netz marcou o seu primeiro gol principal ao receber um cruzamento de Sami Khedira contra o Stuttgart em fevereiro.

"Seu pé esquerdo excepcional e sua velocidade estão entre as maiores qualidades de Luca", disse Wuck sobre o mais jovem goleador do Hertha na Bundesliga. "A combinação dessas duas qualidades o tornam tão valioso. "Também estou impressionado com sua assertividade. Depois que ele começa a driblar com a bola nos pés, é difícil pará-lo".

The moment 17-year-old left-back Luca Netz became @HerthaBSC_EN's youngest-ever Bundesliga goalscorer 🌟 pic.twitter.com/L0EcMddzf2 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 17, 2021

Essas qualidades não passaram despercebidas e, à medida que o inverno se transformou em primavera, o Bayern de Munique começou a mostrar interesse por Netz enquanto procurava por Alphonso Davies.

As alegações de que o contrato do adolescente venceria no final da de 2020/21 foram, no entanto, indeferidas, com seu atual acordo definido para durar até 2023, embora o Hertha já esteja trabalhando para estendê-lo ainda mais.

"É definitivamente algo muito especial", disse Netz sobre o interesse do Bayern depois que eles supostamente retiraram a oferta, embora ficar de fora dos holofotes da Allianz Arena possa não ser ruim, já que ele continua dando seus primeiros passos no nível mais alto.

"Ainda há algumas áreas em que Luca pode melhorar", disse Wuck, que descreve o atleta como uma pessoa simples e calma.

"Por exemplo, ele deve trabalhar na área de inteligência de jogo. Ou seja, perceber e avaliar corretamente as situações e reagir rapidamente. Se ele melhorar sua velocidade de tomada de decisão, poderá se beneficiar ainda mais com sua velocidade física".

Wuck acrescenta: “Luca é muito humilde, por isso ainda pode fazer muito mais. Gostaria que ele adquirisse uma certa ousadia para fazer coisas arriscadas em campo. Especialmente em sua posição externa, ele pode agir com mais coragem. Ele ainda dará esses passos e, então, assumirá um papel de liderança. Isso, é claro, agora terá que esperar pela próxima temporada, já que Netz se recupera de sua segunda lesão no final da temporada por tantos anos. Mas eu o conheço, então sei que ele vai sair da lesão mais forte do que antes".