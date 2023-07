Luan Patrick comemora sequência no Red Bull Bragantino e vê equipe capaz de anular o Botafogo

Zagueiro explica por que optou por se transferir para o time de Bragança Paulista e comenta boa fase do time

Emprestado pelo Athletico-PR ao Red Bull Bragantino, Luan Patrick engatou uma boa sequência como titular no Massa Bruta. O zagueiro de 21 anos é um dos destaques do time após o período de data FIFA. O time não perde há cinco jogos e sofreu apenas um gol durante este período.

Em bate papo com a GOAL, o zagueiro falou sobre a importância do período de treinos com Pedro Caixinha durante a data FIFA, a escolha pelo projeto do Red Bull Bragantino, e o duelo diante do Botafogo, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

GOAL: Como você vê essa evolução do Red Bull Bragantino, especialmente depois da data FIFA? O que foi trabalhado para essa evolução?

Luan Patrick: Foi um período muito importante para fazermos alguns ajustes na equipe. Com nosso calendário sempre cheio, era fundamental aproveitar bem esse período sem jogos para trabalhar bem e evoluir. O resultado desse período vem aparecendo e nossa equipe vem em um ótimo momento.

GOAL: Você emplacou uma boa sequência entre os titulares, com jogos grandes. Qual foi o mais difícil dessa sequência?

Luan Patrick: Não existe jogo fácil quando se trata de Brasileirão ou Copa Sul-Americana, são sempre equipes de alto nível e bem preparadas. Mas graças a Deus nossa sequência vendo sendo positiva e fizemos grandes jogos nesse período, principalmente contra Flamengo e Tacuary.

GOAL: A defesa do Red Bull também evoluiu nos últimos jogos, apenas um gol tomado nos últimos jogos. Isso motiva a zaga?

Luan Patrick: Fico muito feliz em fazer parte desse momento defensivo e por ter uma sequência de jogos, mas os números são resultado de um trabalho coletivo que começa lá na frente com nossos atacantes fazendo a pressão inicial na saída de bola do adversário. Estamos trabalhando forte para manter esses números e essa sequência positiva na temporada

GOAL: Como tem sido essa experiência com o Pedro Caixinha? Um treinador estrangeiro.

Luan Patrick: Professor Caixinha tem me ajudado a evoluir muito aqui na equipe. Desde a minha chegada vem me orientando bastante, apontando pontos onde posso melhorar e outros que venho fazendo bem. Tenho aprendido bastante com ele e espero seguir crescendo a cada dia para ajudar o Red Bull Bragantino.

GOAL: Neste sábado, vocês enfrentam o Botafogo, líder do Campeonato e que tem Tiquinho Soares. Nessas horas o zagueiro tem ansiedade para enfrentar os atacantes que são destaques?

Luan Patrick: Sabemos que o Botafogo tem uma grande equipe e vem fazendo uma campanha brilhante, com o Tiquinho como artilheiro do campeonato, mas sabemos também da nossa força. A gente vem em um bom momento, crescendo na competição e temos condições de fazer mais uma grande partida, anulando os pontos fortes da equipe deles.

GOAL: Você recebeu proposta de outros clubes, inclusive do Vasco, o que te fez aceitar o projeto do Red Bull Bragantino?

Luan Patrick: Sim, recebi algumas propostas durante a janela do início do ano mas optei por vir ao Red Bull Bragantino por ser um clube de ótima estrutura, acostumado a desenvolver jogadores jovens como é o meu caso e que vem se firmando a cada temporada como uma grande força do futebol brasileiro