Lorient x PSG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Francês

Com Neymar em campo, PSG busca aumentar a vantagem na liderança da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Classificado às oitavas de final da Champions League, o PSG volta as atenções para o Campeonato Francês. Na manhã deste domingo (6), às 9h (de Brasília), a equipe parisiense visita o Lorient, pela 14ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Amazon Prime e do Star+, no streaming.

Sem perder há 33 jogos e na liderança do Campeonato Francês, com 35 pontos, o PSG volta a campo após vencer a Juventus por 2 a 1, pela última rodada da fase de grupos da UCL.

Neymar, que não participou da vitória no meio da semana, retorna após cumprir suspensão e formará o trio de ataque com Lionel Messi e Mbappé.

Já Sergio Ramos e Marquinhos esperam manter seus lugares na defesa ao lado de Achraf Hakimi.

Do outro lado, o Lorient, brigando pelo G-4, soma 27 pontos, e busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates e uma derrota nos últimos três jogos.

Terem Moffi, que saiu do banco na derrota para o Nice por 2 a 1 na última rodada, pode iniciar entre os titulares.

Em 36 jogos disputados, o PSG registra ampla vantagem: 21 vitórias, contra apenas nove do Lorient, além de seis empates. No último encontro, válido pelo returno da Ligue 1 21/22, o PSG goleou por 5 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Mendes; Vitinha, Verratti, Soler; Messi; Mbappe, Neymar.

Escalação do provável LORIENT: Mvogo; Kalulu, Laporte, Talbi, Vincent Le Goff; BonkeInnocent, Enzo Le Fée; Stéphane Diarra, Julien Ponceau, Ouattara; Moffi.

Desfalques

PSG

Fabian Ruiz e Presnel Kimpembe, lesionados, desfalcam os parisienses.

Lorient

Laurent Abergel, machucado, segue fora.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 9h (de Brasília)

• Local: Stade du Moustoir – Lorient, FRA