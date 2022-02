Londrina x Coritiba: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paranaense 2022

O Londrina recebe o Coritiba nesta quarta-feira (9), no estádio do Café, às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paranaense.

Os donos da casa ocupam a quinta posição com 10 pontos, e buscam reencontrar o caminho da vitória após um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Coritiba, na vice-liderança também com 10 pontos, chega embalado com duas vitórias e um empate.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Na vice-liderança do Paranaense com 10 pontos, dois a menos que o Operário, que enfrenta o São Joseense também nesta quinta, mas às 19h (de Brasília), terá alguns desfalques para o duelo contra o Londrina, mas entrará em campo com os titulares.

Com desconforto muscular, Robinho é novamente desfalque, mas o volante Willian Farias retorna após ser poupado no empate com o São Joseense.

Já o Londrina, vindo de derrota para o Cascavel por 2 a 0, não terá o zagueiro Saimon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o técnico Vinícius Eutrópio, expulso na última rodada.

Possível escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Zé Pedro, Augusto e Eltinho; João Paulo e Jhonny Lucas; Marcelinho, Mossoró e Caprini; Douglas Coutinho.

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Matheus Alexandre (Val), Guillermo, Luciano Castán e Egídio; Willian Farias e Val (Matheus Sales ou Andrey); Igor Paixão, Régis e Alef Manga; Léo Gamalho

DESFALQUES

LONDRINA:

Saimon: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Vinícius Eutrópio: suspenso (cartão vermelho)

CORITIBA:

Robinho, Natanael e Henrique: problemas musculares.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Londrina e Coritiba será transmitido ao vivo pela NSports, na internet, e pelo OneFootball, no pay-per-view, nesta quarta-feira.