Londrina x ABC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste domingo (16), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Londrina recebe o ABC na tarde deste domingo (15), no estádio do Café, em Londrina, às 15h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view

Diante de sua torcida, o Londrina entra em campo querendo fazer uma campanha melhor na Série B em relação aos anos anteriores. Do outro lado, o ABC foi semifinalista da Copa do Nordeste, além de estar perto da conquista do portiguar. Desta forma, o Alvinegro quer inicia de forma positiva o campeonato.

Prováveis escalações

Londrina Saulo, Felipe Vieira, Gabriel, Arthur Silva, Ezequiel, João Paulo, Moisés, Diego Jardel, Cirilo, Vinícius Jaú e Júnior Dutra.

ABC: Simão, Márcio, Richardson, Afonso, Luiz Gustavo, Daniel, Wellington, Léo Ceará, Fábio Costa, Maycon Douglas e Cristaldo.

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

ABC

Não há desfalques confirmados.

Quando é?