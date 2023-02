Livre no mercado, Marcelo conversa com o Al Nassr mas espera outras ofertas

Jogador não coloca retorno ao futebol brasileiro como prioridade neste momento

Livre no mercado depois de rescindir contrato com o Olympiacos, da Grécia, Marcelo entrou em pauta no Al Nassr, da Arábia Saudita. O time de Cristiano Ronaldo perdeu recentemente o meia Pity Martinez, com uma grave lesão no joelho, e analisa os atletas que estão livres no mercado e podem atuar no meio-campo.

Segundo soube a GOAL, a ideia de Marcelo é seguir na Europa, isso porque ele não quer ficar longe do filho Enzo, que atua nas categorias de base do Real Madrid. Alguns clubes do futebol brasileiro também fizeram consultas pelo jogador e ouviram que a prioridade é seguir no Velho Continente.

Por outro lado, antes de assinar com o Olympiacos, Marcelo já havia tido dificuldades para encontrar um clube no futebol europeu. Aos 34 anos, o jogador tem problemas com o físico, um dos motivos que fez com que os gregos buscassem a rescisão contratual.

O interesse do Al Nassr é antigo, mas a primeira conversa aconteceu apenas nos últimos dias. Marcelo deixou claro que não tem pressa e deseja esperar mais um pouco antes de definir o futuro. A expectativa é de que algum clube menor da Espanha abra as portas para o brasileiro que fez história no país.