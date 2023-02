Fora do Olympiacos, Marcelo coloca Brasil no segundo plano por sequência no futebol europeu

Lateral esquerdo de 34 anos não quer ficar distante do filho, Enzo, que joga nas divisões de base do Real Madrid

Marcelo acertou a rescisão contratual com o Olympiacos, da Grécia, clube que estava insatisfeito com a produção do atleta. A volta ao Brasil, no entanto, não está nos planos do lateral esquerdo de 34 anos, como soube a GOAL. O veterano tem consultas de clubes da MLS (Major League Soccer) e também da Arábia Saudita. No entanto, tem predileção pela sequência na Europa.

O jogador, que tinha um contrato de €5 milhões (R$ 27,61 milhões na cotação atual) por temporada, ainda não tomou uma decisão sobre o futuro, e a volta ao país natal tem chances remotas por uma questão familiar. O filho do atleta, Enzo, atua nas divisões de base do Real Madrid. Aos 13 anos, ele defende o time infantil madridista.

Para não ficar muito distante do filho, o veterano não gostaria de voltar ao Brasil neste momento — mesmo que a situação não esteja totalmente descartada. Os planos do jogador são por uma sequência no futebol europeu. Ele acredita que pode jogar com mais regularidade em outra liga, embora não tenha recebido muitas oportunidades na Grécia.

Na curta passagem pelo Olympiacos, o ex-jogador de Fluminense e Real Madrid disputou nove jogos, somando 322 minutos em campo. No período, marcou três gols.