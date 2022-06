Livre no mercado, Daniel Alves 'vende seu peixe' e manda recado

Sem renovar seu contrato com o Barcelona, o lateral ainda não definiu seu futuro e tem como objetivo manter o alto nível para disputar a Copa do Mundo

Oficialmente livre no mercado de transferências, o lateral-direito Daniel Alves publicou nesta quinta-feira, 30, um texto de despedida do Barcelona.

Pelas redes sociais, o jogador de 39 anos reconheceu o fim do ciclo no clube catalão e aproveitou para ironizar os críticos sobre o seu futuro clube afirmando que utilizaria o espaço para se promover já que está “muito velho e desacreditado no mercado”.

“Opa, último dia de contrato e como vocês já me conhecem, não sei assinar um compromisso novo sem ter acabado o antigo. Aproveito, também, para vender o meu peixinho, já que estou muito velho e desacreditado no mercado”, iniciou dizendo.

“Nas imagens você ver um velhinho fazendo algumas coisas com um olhar diferente e sempre com a cabeça muito bem alta. Também podemos apreciar que há uma intensidade considerável e um jogo bastante consciente”, completou na sequência.

Depois de um ciclo conturbado no São Paulo, o lateral-direito voltou ao clube que brilhou durante o auge da carreira. Recentemente, foi especulado por Mallorca e Real Valladolid, da Espanha, como possibilidade de seguir na Europa. Outros possíveis destinos são Athletico-PR e Flamengo no Brasil.

Ele terminou o texto dizendo ser “o maior vencedor da história do futebol com 43 troféus” e prometendo jogar até os 50, caso tenha o recorde ultrapassado.