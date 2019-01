Liverpool mira contratação de estrela do Celtic para reforçar ainda mais seu poderoso ataque

Atacante James Forrest pode se tornar mais uma opção para Jürgen Klopp em Anfield Road

Mohamed Salah é o artilheiro da Premier League com 14 gols, Sadio Mané e Roberto Firmino seguem brilhando e Xherdan Shaqiri também tem se destacado. No entanto, mesmo com tudo isso e tendo um dos melhores ataques do mundo na atualidade, o segundo melhor da Inglaterra, com 50 tentos no Campeonato Inglês, atrás apenas dos 56 do Manchester City, o Liverpool quer ainda mais.

Tanto que, segundo o Scottish Sun, os Reds buscam a contratação de James Forrest, atacante que é um dos destaques do Celtic já há algumas temporadas.

De acordo com o veículo escocês, o Liverpool está cogitando fazer uma oferta de 8 milhões de libras (cerca de R$ 38,1 mi) pelo jogador de 27 anos, e pode contratar o atacante nesta ou na próxima janela de transferências.