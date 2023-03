Liverpool x Manchester United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes se enfrentam neste domingo (5), pela 26ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Vem aí o duelo considerado por muitos como o maior clássico da Inglaterra! Liverpool e Manchester United se enfrentam na tarde deste domingo (5), no Anfield, às 13h30 (de Brasília), pela 7ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Acompanhe também os lances e estatísticas do jogo na GOAL em tempo real.

O Liverpool ganhou fôlego na luta por uma vaga nas competições europeias após vencer o jogo atrasado com o Wolverhampton no meio da semana e subiu para o sexto lugar, com 39 pontos. Agora, os Reds querem um novo triunfo no clássico para seguir, no mínimo, dentro do G-6. O técnico Jurgen Klopp continua com Thiago Alcantara, Luis Diaz, Joe Gomez e Calvin Ramsay no departamento médico.

Já o Manchester United chega embalado para o dérbi depois de conquistar a Copa da Liga Inglesa, além de ter batido o West Ham na Copa da Inglaterra. Os Red Devils estão em terceiro lugar no campeonato, com 49 pontos. Os visitantes também possuem baixas por lesões.

Prováveis escalações

Escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Nunez.

Escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Desfalques

Liverpool

Thiago Alcantara, Luis Diaz, Joe Gomez e Calvin Ramsay seguem no departamento médico.

Manchester United

Anthony Martial, Donny van de Beek e Christian Eriksen continuam no departamento médico, enquanto Mason Greenwood afastado, ainda não tem prazo para retorno.

