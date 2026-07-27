O Liverpool entrou no mercado de transferências de verão com o objetivo de construir o futuro da sua linha defensiva, mas os acontecimentos precipitados revelaram que a crise já não diz respeito ao amanhã, mas sim ao presente. As lesões, a saída de alguns elementos fundamentais e a falta de prontidão dos recém-chegados colocaram o treinador Andoni Iraola perante um grande desafio, tornando a contratação de um defesa-central experiente uma opção que não admite adiamentos.

Durante o Campeonato do Mundo de sub-17 disputado no Catar em novembro passado, dois defesas chamaram a atenção do departamento de observação do Liverpool, levando o clube a agir rapidamente para concretizar a sua contratação.

Em poucas semanas, o Liverpool gastou um total de 3,5 milhões de libras esterlinas para contratar a dupla formada pelo senegalês Mour Talla Ndiaye e pelo austríaco Iviania Ndwikoy.

Este movimento surgiu sob a supervisão de Matt Newberry, diretor de talentos globais do Liverpool, no âmbito de um plano de longo prazo destinado a assegurar o futuro da equipa na posição de defesa-central.

No entanto, ninguém dentro do clube esperava que estes dois jovens defesas se vissem a comandar a defesa da equipa principal durante grande parte do jogo de abertura da pré-temporada.

Lesão de Gomez revela a dimensão da crise

Joe Gomez sofreu uma lesão e viu-se obrigado a abandonar o confronto com o Sunderland após apenas oito minutos, enquanto Jeremie Frimpong e Giovanni Leoni não estavam aptos a participar, o que evidenciou claramente a escassez numérica de que a equipa padece no eixo da defesa.

Embora o investimento em jovens talentos represente um pilar importante para o futuro do clube, as necessidades atuais da equipa exigem soluções imediatas.

O novo treinador Andoni Iraola havia reconhecido, ainda antes da lesão de Gomez, que o seu plantel sofria de uma "grave escassez numérica" na linha defensiva.

Gomez faltou à sessão de treino que o Liverpool realizou na cidade de Chicago no domingo, e espera-se que o clube emita uma atualização durante esta semana sobre a natureza da lesão e a sua gravidade.

Joe Gomez é o jogador mais antigo do atual plantel, mas o seu percurso no Liverpool foi profundamente afetado pelas lesões.

De acordo com o site "Transfermarkt", o defesa inglês falhou 225 jogos desde que se juntou ao Liverpool, proveniente do Charlton em 2015, um número que reflete a dimensão do sofrimento que viveu ao longo dos últimos anos.

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Van Dijk luta sozinho

Atualmente, Virgil van Dijk é o único defesa-central fisicamente apto na equipa principal.

Embora o capitão do Liverpool tenha 35 anos e tenha disputado todos os minutos dos jogos da Premier League na temporada passada, já não apresenta os mesmos níveis físicos que o distinguiram nos seus anos dourados.

Além disso, o contrato de Van Dijk, tal como o de Gomez, entra no seu último ano em Anfield, o que abre a porta à possibilidade de saída da dupla no final da próxima temporada.

Os responsáveis do Liverpool consideram que Jeremie Frimpong, de 21 anos, e Giovanni Leoni, de 19 anos, representam o futuro do clube nesta posição.

Por essa razão, o clube não se opôs à saída de Ibrahima Konaté para o Real Madrid a custo zero, depois de ter investido 60 milhões de libras esterlinas na contratação de Frimpong e 26 milhões de libras esterlinas na de Leoni, por serem considerados dois dos mais destacados talentos defensivos em ascensão em França e em Itália.

Espera-se que Frimpong dispute o seu primeiro jogo com a camisola do Liverpool frente ao Leeds United no domingo, ao mesmo tempo que o clube concede à dupla o tempo necessário para desenvolver o seu nível e atingir todo o seu potencial.

Contudo, a realidade atual indica que ambos, tal como Ndiaye e Ndwikoy, ainda estão no início do seu percurso e precisam de mais tempo e experiência.

Contas complexas no mercado de transferências

Em declarações à "BBC Sport", a partir da cidade de Nova Iorque, onde o Liverpool se prepara para defrontar o Wrexham, a lenda do clube Robbie Fowler afirmou que a equipa precisa de reforços defensivos urgentes.

Disse: "Precisamos de jogadores, e isso é absolutamente claro. Sinto uma grande tristeza por Joe Gomez, que sofreu muito com lesões, e esta era uma verdadeira oportunidade para provar que a equipa não precisa de contratar um novo defesa-central."

Prosseguiu: "Gastámos muito dinheiro para contratar Frimpong e Leoni, mas a presença de jogadores experientes como Joe Gomez e Virgil van Dijk ao seu lado teria representado um fator importante no seu desenvolvimento."

Concluiu, dizendo: "Não veremos a melhor versão destes jovens jogadores neste momento, por isso a equipa precisa de experiência, e o próprio treinador declarou publicamente que precisa de jogadores. Não me surpreenderia se a contratação de um novo defesa-central estivesse entre as prioridades do clube."

O fracasso do Liverpool na contratação de Marc Guéhi no verão passado tornou-se ainda mais alvo de interrogações perante a crise atual.

O clube dispõe de uma cláusula que permite a recompra de Jarell Quansah, que se transferiu para o Bayer Leverkusen por 35 milhões de libras esterlinas em julho passado, embora não existam quaisquer planos para o reintegrar no momento presente.

Fontes próximas do clube confirmam que a eventual contratação de Bradley Barcola, pelo qual o Paris Saint-Germain pede mais de 100 milhões de libras esterlinas, limitará a capacidade do Liverpool de concretizar negócios adicionais durante o mercado.

Além disso, o valor das contratações de Frimpong e Victor Muñoz atingiu 94,5 milhões de libras esterlinas, e, na ausência de grandes vendas neste verão, não se espera que o clube repita os gastos recorde que atingiram os 450 milhões de libras esterlinas no verão passado.

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Futuro promissor, presente que precisa de solução

Robbie Fowler, autor de 183 golos com a camisola do Liverpool, sublinhou que dispor de um plantel equilibrado representa um dos segredos do sucesso.

Disse: "Quando olhamos para o Liverpool ao longo da última década, verificamos que o onze de base era extremamente forte, mas o debate girava sempre em torno da profundidade do banco de suplentes. Acredito plenamente na importância de construir um plantel equilibrado, porque isso mantém o espírito competitivo dentro da equipa e faz com que cada jogador tenha consciência de que o seu lugar não está garantido."

Recordou a lenda do clube Phil Neal, dizendo: "Os jogadores, naquela época, receavam sofrer lesões, porque sabiam que quem os substituísse poderia não lhes deixar oportunidade de regressar. Essa mentalidade é essencial e tem um impacto direto na elevação dos padrões de desempenho dentro da equipa."

Entre o verão do ano passado e janeiro de 2026, o Liverpool contratou cinco defesas para a posição de defesa-central que, na altura, não ultrapassavam os 20 anos de idade, nomeadamente: Giovanni Leoni, Mour Talla Ndiaye, Iviania Ndwikoy, Noah Adekoya e Jeremie Frimpong.

Espera-se que Ndwikoy saia por empréstimo durante a atual temporada, por ainda não reunir as condições necessárias para obter uma autorização de trabalho no Reino Unido, apesar do notável nível que apresentou frente ao Sunderland.

A direção do Liverpool não parece preocupada com o futuro da posição de defesa-central a longo prazo, mas a realidade atual confirma que a equipa padece de uma clara escassez no fator experiência, uma lacuna que exige uma intervenção urgente se o Liverpool quiser competir com força durante a nova temporada.