Liechtenstein x Alemanha: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (2), pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022; saiba como acompanhar na internet

A Alemanha enfrenta o Liechtenstein nesta quinta-feira (2), às 15h45 (de Brasília), no Kybunpark, pela quarta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no streaming da Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Na terceira posição do grupo J, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota), a Alemanha terá pela frente o Liechtenstein, com três derrotas e nenhum ponto conquistado.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Embora seja encarregado de supervisionar um renascimento nos próximos anos, Hansi Flick provavelmente optará pela evolução em vez de revolução.

Assim, Neuer seguirá no gol e Niklas Sul no centro da defesa.

Já o Liechtenstein terá dois irmãos em campo: Noah Frick e Yanick Frick.

Provável escalação do Liechtenstein: Buchel; Yildiz, Malin, Kaufmann, Hofer, Goppel; Wolfinger, Frommelt, Hasler; N. Frick, Y. Frick.

Provável escalação da Alemanha: Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Gosens; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; Havertz.

Veja informações da partida! Jogo: Liechtenstein x Alemanha Quando e que horas? Quinta-feira, 2 de setembro de 2021, às 15h45 (de Brasília). Local: Kybunpark - St. Gallen, Suíça.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LIECHTENSTEIN

JOGOS CAMPEONATO DATA Suíça 7 x 0 Liechtenstein Amistoso 3 de junho de 2021 Ilhas Faroé 5 x 1 Liechtenstein Amistoso 7 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Romênia x Liechtenstein Eliminatórias 5 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Armênia x Liechtenstein Eliminatórias 8 de setembro de 2021 13h (de Brasília)

ALEMANHA

JOGOS CAMPEONATO DATA Alemanha 2 x 2 Hungria Eurocopa 23 de junho de 2021 Inglaterra 2 x 0 Alemanha Eurocopa 29 de junho de 2021

Próximas partidas