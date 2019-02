Libertadores: Palestino elimina o Talleres e será adversário do Inter no Grupo 1

Chilenos vencem em casa, de virada, e se juntam a River Plate e Alianza Lima, além dos gaúchos

O Grupo 1 da Libertadores 2019 está definido: o Palestino, do Chile, será o último integrante da chave após vencer o Talleres por 2 a 1 no San Carlos de Apoquindo, e eliminar os argentinos da competição. Moreno abriu o marcador para os visitantes, enquanto Jiménez e Jorquera garantiram a virada.

GOOOOOOOOOOOOOL DO PALESTINO!

Jorquera vira o jogo e vai levando o time da casa para a fase de grupos!



Palestino 2 x 1 Talleres#LibertadoresFOXSports



O empate em 2 a 2 no jogo de ida forçava o time de Córdoba a correr atrás de um resultado no jogo de volta, o que ficou um pouco mais próximo aos 20 minutos, quando Pochettino desceu pela direita e cruzou para Dayro Moreno completar na pequena área. Foi então a vez dos donos da casa precisarem buscar o resultado, o que proporcionou um primeiro tempo frenético em Santiago, com chances dos dois lados.

Na segunda etapa, o Palestino chegou a seu tão desejado empate com Jiménez, que recebeu na área aproveitando a bobeira da defesa e tocou no canto do goleiro. E, mesmo com o resultado que já o beneficiava, ainda virou a partida nos acréscimos, quando Jorquera aproveitou bola escorada na área para encher o pé e definir a parada.

A estreia dos chilenos na fase de grupos acontece justamente contra o Internacional, também em Santiago, na próxima quarta-feira (6), a partir das 19h15 do horário de Brasília.