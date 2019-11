Libertadores no FIFA 20: que times estão e como jogar o campeonato no game?

A EA Sports anunciou que irá disponibilizar competição em março; equipes brasileiras como Flamengo, São Paulo e Corinthians fazem parte da expansão

Às vésperas da esperadíssima decisão da Libertadores 2019 entre Flamengo e River Plate, a EA Sports, desenvolvedora do FIFA, anunciou que a competição estará disponível para download gratuito em março de 2020. Junto com o torneio, várias equipes que jogaram essa edição da Liberta estarão presentes na expansão.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Isso significa que clubes antes exclusivos ao PES, game rival do FIFA, estarão disponível no jogo da EA. Grandes equipes do futebol brasileiro como Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Vasco da Gama serão parte da expansão, além de , , , , entre outros clubes históricos do futebol mundial.

Essas equipes estarão completamente disponíveis e atualizadas com jogadores, estádios e uniformes reais. Nada mais de "Antonaldinho" ou "Gazzolisco". Além da Libertadores, a e a Recopa também estarão no patch de atualização.

Isso significa que a maioria das equipes que se qualificarem para essas competições em 2020 estarão no game, pelo que parece se desenhar. Esses clubes estarão disponíveis em vários modos do game: jogo rápido, no Ultimate Team, no Modo Carreira e, é claro, no modo torneio " da América".

Confira o trailer da atualização: