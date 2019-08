PES 2020: Quais times brasileiros estão presentes no Pro Evolution Soccer?

O Pro Evolution Soccer será lançado em setembro, com equipes do Brasileirão e exclusividade com a Série B 2019

O Pro Evolution Soccer 2020 será lançado já no próximo mês, prometendo repetir a iniciativa que teve nos últimos anos: levar para os gramados virtuais os grandes times e craques do - com direito a uma novidade para este ano!

Pensando em satisfazer a curiosidade dos fãs da série, a Goal elencou as principais informações do game, que tem data prevista para chegar às lojas físicas e online em 10 de setembro (Américas, Europa e Ásia) e 12 de setembro, no .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Como já foi antecipado pelo lançamento da versão demo, o PES 2020 terá novamente o investimento no futebol nacionai por parte da Konami, produtora e distribuidora do jogo.

Mais artigos abaixo

Não deu nem tempo de sentir saudades, né @Brasileirao 😏✅

A partir do dia 10 de setembro você vai poder jogar com todos os craques e clubes da Série A com exclusividade.#PlayingIsBelieving pic.twitter.com/tlxYuFq3kh — PES (@PES_Brasil) July 29, 2019

Alguns clubes já foram confirmados no PES, como e . Veja, a seguir, os times do Brasileiro que serão total ou parcialmente licenciados para a próxima edição do game, que estará disponível para PS4, Xbox One e PC.

TIMES LICENCIADOS

Os clubes totalmente vão poder contar com o escudo, uniforme, jogadores e estádio fielmente representados no PES. Aos menos oito clubes brasileiros vão marcar presença no game de forma totalmente licenciada. São esses:

Atlético Mineiro

Ceará

Corinthians

Flamengo









Parece que a jornada do Juanfran no @SaoPauloFC já começou aqui no #eFootballPES2020... 😉🎮

Seja bem-vindo ao Tricolor e à nova evolução do futebol virtual! 🇾🇪



Partiu jogar com o gigante do Morumbi na demo que está disponível GRÁTIS no Xbox One, PS4 e PC!#PlayingIsBelieving pic.twitter.com/dX8E9EgiaJ — PES Brasil (@PES_Brasil) August 12, 2019

ESTÁDIOS BRASILEIROS

As arenas brasileiras vão fazer parte do jogo conforme os clubes citados acima. A Vila Belmiro, por sua vez, estará no jogo apesar de o não ser uma equipe totalmente licenciada.

Maracanã - Flamengo

Arena Castelão - Ceará e Fortaleza

Toca da -

Beira-Rio -

Estádio do Morumbi - São Paulo

Arena Corinthians - Corinthians

São Januário -

Vila Belmiro - Santos

SÉRIE B

Pela primeira vez, todos os times da do Campeonato Brasileiro vão estar licenciados para fazer parte do PES. O acordo ocorreu com a Konami que disponibilizou às equipes verba igualitária pela licença.

Os times da Série B, conforme os da Série A, vão estar disponíveis nas plataformas Playstation 4 e Xbox One, além das versões para PC e Android.

RATINGS DOS TIMES

É possível saber apenas os ratings dos clubes que foram liberados durante a prévia do demo, como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo e Vasco. Os restante - Fortaleza, Ceará e - vão ter os valores divulgados somente junto ao lançamento do game.

Palmeiras

Ataque: 73

Meio-campo: 78

Defesa: 74

Flamengo

Ataque: 77

Meio-campo: 78

Defesa: 74

São Paulo

Ataque: 73

Meio-campo: 73

Defesa: 70

Corinthians

Ataque: 73

Meio-campo: 72

Defesa: 76

Vasco

Ataque: 64

Meio-campo: 70

Defesa: 68

TIMES PARCIALMENTE LICENCIADOS

Estagiário passando para lembrar você que a demo do #eFootballPES2020 está disponível GRÁTIS no Xbox One, PS4 e PC.

Vem que vem jogar com @FCBayern, @FCBarcelona, @juventusfc, @ManUtd e muitos outros!#PlayingIsBelieving pic.twitter.com/XpOWLdtOEl — PES Brasil (@PES_Brasil) August 7, 2019

Neste caso, a parcialidade do contrato não permite ao fã do PES jogar com o atual uniforme ou escudo do clube, mas sim com modelos genéricos. Mesmo esquema adotado para os jogadores que têm os nomes e fisionomia modificados por falta da licença. Os clubes parcialmente licenciados são os seguintes: