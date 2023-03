Por que Robert Lewandowski está fora de Real Madrid x Barcelona, pela Copa do Rei 2022/23?

O atacante polonês sofreu uma lesão muscular na última rodada de La Liga, contra o Almería

O Barcelona encara o Real Madrid na semifinal da Copa do Rei, no Santiago Bernabéu, nesta quinta-feira (02). Porém, o que chamou a atenção dos torcedores foi a ausência no time titular e no banco de reservas do artilheiro da equipe, Robert Lewandowski.

O atacante polonês sofreu lesão muscular na coxa durante a derrota para o Almería, por 1 a 0, no último domingo. Pouco acionado no jogo, o artilheiro não chegou a ser substituído e ficou em campo até o final do jogo, mesmo com o incômodo na coxa.

Na última segunda-feira, o Barcelona divulgou um boletim médico informando que o atacante havia sofrido uma lesão muscular e o seu retorno aos gramados só deveria acontecer daqui duas semanas. A expectativa, no entanto, é que o craque esteja pronto para encarar o Real Madrid novamente, mas, dessa vez, pela 26ª rodada de La Liga, no dia 19 de março, no Camp Nou.

Nesta temporada de estreia no clube espanhol, Lewa soma 31 partidas, tendo 25 gols marcados e seis assistências. Apesar de conduzir o time na liderança de La Liga, os gols do atacante não ajudaram a equipe na eliminação da fase de grupos da Champions League e nos play-off da Europa League.