A escalação do Barcelona contra o Real Madrid na Copa do Rei 2022/23

O Barça joga a partida de ida da semifinal fora de casa; técnico Xavi tem desfalques importantes

O técnico Xavi escalou a equipe titular do Barcelona para o embate desta quinta-feira (2), que acontece às 17h (de Brasília), contra o Real Madrid. O jogo é válido pelo encontro de ida das equipes na semifinal da Copa do Rei, no Santiago Bernabéu.

O treinador não poderá contar com três peças importantes para o jogo desta quinta: Pedri, Dembélé e Lewandowski estão no departamento médico. A escalação do Barça para o duelo será: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Marcos Alonso, Balde; Busquets, Frenkie de Jong e Kessié; Raphinha, Gavi e Ferran Torres.

Vale destacar que o Barça perdeu seu último compromisso no Campeonato Espanhol para o Almería, porém continua isolado na liderança, sete pontos a frente do Real. Na Copa do Rei, a equipe da Catalunha passou pela Real Sociedad nas quartas de final. O El Clasico terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.