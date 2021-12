Lewandowski esclarece polêmica e se diz tocado por discurso de Messi na Bola de Ouro

Afastando a polêmica que surgiu após sua fala sobre o discurso de Lionel Messi ao receber a Bola de Ouro em 2021, Robert Lewandowski esclareceu que foi mal interpretado e que realmente se sentiu tocado com a menção do argentino sobre ele em seu agradecimento. O atacante do Bayern de Munique parece arrependido de ter questionado a veracidade das palavras do adversário.

Ao ganhar seu sétimo prêmio de melhor do mundo, em novembro, Lionel Messi lembrou de Robert Lewandowski em seu discurso, dizendo que os feitos do polonês deveriam ser reconhecidos, uma vez que a vitória dele no prêmio de 2020 - que acabou cancelado - parecia clara. O argentino ainda pediu que a France Football, responsável pela entrega do prêmio, reconhecesse os feitos do camisa 9.

"Gostaria de mencionar Robert Lewandowski, foi uma verdadeira honra competir com você", disse Messi. "Todo mundo sabe e concordamos que você foi o vencedor no ano passado. Acho que a France Football deveria premiar você com a Bola de Ouro 2020 - você merece e deve tê-la em casa. Acho que Robert Lewandowski teve um ótimo ano. Ano após ano, ele melhora e mostra o excelente atacante que é, bem como sua capacidade de marcar gols".

Alguns dias após a premiação, Lewa foi a público falar que estava muito triste por ter perdido a eleição e acabou questionando se as palavras de Messi quanto a ele foram sinceras. "Gostaria que fosse uma declaração sincera de um grande jogador e não apenas palavras vazias", disse à época.

Agora, porém, depois de toda uma polêmica que se deu por essa fala, Lewa disse que acredita, sim, que o discurso de Messi foi honesto e disse que se sentiu tocado por elas.

"As palavras de Messi para mim [sobre o Ballon d'Or] realmente me tocaram", disse Lewandowski ao Bild. "Não foram palavras vazias, foi um momento agradável em minha carreira".

"Falei apenas algumas palavras com Leo [cara a cara], porque meu espanhol não é tão bom assim. Eu falei com Kylian [Mbappé] em inglês, ele então traduziu para Leo. Foi uma grande noite", completou.