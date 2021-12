Tristeza e 'mau momento': como Lewandowski reagiu após perder a Bola de Ouro

A Bola de Ouro 2021 gerou grandes polêmicas envoltas tanto do vencedor, Lionel Messi, quanto dos outros candidatos, que se pronunciaram diante do ocorrido, como no caso de Cristiano Ronaldo, por exemplo, que respondeu em publicação de um de seus fã clubes concordando com as críticas citadas no post.

Robert Lewandowski, um dos maiores indicados ao prêmio para o ano passado, que não ocorreu por causa da pandemia, era também candidato neste ano, e revela que ficou abatido com a derrota para Messi: "Não vou mentir, fiquei triste".

Apesar da derrota, Lewa lembra que respeita Messi, mas que a tristeza por não ter vencido a Bola de Ouro ainda continua: Obviamente, eu respeito a forma como o Messi joga, o que ele conquistou e o nível que tem. O simples fato de poder disputar com ele é para mim um indicador do meu próprio nível. Eu aprecio muito, me deixa muito orgulhoso, mas dentro de mim senti uma tristeza que não foi de um ou dois dias, mas muitos mais", relata o atacante do Bayern.

Na temporada 20/21, além de ter conquistado o Campeonato Alemão, o jogador marcou 48 gols em 40 jogos, marca surpreendente assim como na temporada 19/20.

Lewa ainda reforça que o sentimento pode demorar a passar, e desejou que as palavras de Messi, dizendo que a revista France Football poderia oferecer um prêmio ao polonês, fossem verdadeiras: "Gostaria que fosse uma declaração sincera de um grande jogador e não apenas palavras. Claro, não quero ficar orgulhoso ou entusiasmado, mas, como disse, há toda uma eleição baseada em tudo o que está sendo feito. Já estou focado em outra coisa, mas estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe deixa esse sentimento tão amargo. Tudo o que eu carrego pode demorar um pouco para passar".