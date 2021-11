Robert Lewandowski ainda pode ganhar uma Bola de Ouro por 2020?

Parecia lógico que, em 2020, o grande vencedor do Ballon d'Or seria Robert Lewandowski, após mais uma excelente temporada pelo Bayern de Munique. No final, o prêmio acabou cancelado por conta da pandemia e o melhor jogador da temporada, de acordo com a France Football, não foi eleito. E, em 2021, Lewa ficou atrás de Lionel Messi. Resultado: o polonês não ganhou uma Bola de Ouro para chamar de sua. Mas será que isso ainda pode mudar?

Robert Lewandowski não pode reclamar que não foi premiado nos anos mais recentes de sua carreira, no entanto, uma grande cobiça do mundo do futebol não chegou às prateleiras do craque polônes. Após uma temporada sensacional pelo Bayern de Munique, o atacante era favorito absoluto para levar para casa a Bola de Ouro, entregue anualmente pela revista France Football ao melhor jogador do mundo. No entanto, por conta da pandemia, o prêmio acabou cancelado, e Lewandowski não conquistou mais este troféu.

Em 2021, para a revolta de muitos, o eleito foi Lionel Messi, que teve 33 pontos a mais que Lewa na classificação geral. Em seu discurso de agradecimento, porém, o argentino lebrou do atacante do Bayern de Munique, e pediu que ele recebesse um prêmio da France Football por sua atuação em 2020.

"​​Quero também dizer ao Robert que é uma honra disputar o prêmio ao lado dele, acho que ano passado todo mundo concordou que você foi o ganhador. Robert, você ganhou ano passado merecidamente, e espero que a France Football possa entregar esse prêmio a você, porque você foi o ganhador justo e merece levar esse prêmio para casa", disse Messi ao receber sua sétima Bola de Ouro da carreira.

Depois do pedido de Messi, o editor-chefe de France Football, Pascal Ferré, deu uma entrevista falando sobre a possibilidade de premiar Lewa retroativamente.

"Acho que não temos que apressar esta decisão. Podemos pensar nisso longa e duramente. Devemos respeitar a história do Ballon d'Or, que sempre foi baseada na votação. Não podemos ter certeza se Lewandowski teria ganho o Ballon d'Or no ano passado. Não sabemos porque não houve votação. Mas honestamente: no ano passado, Lewandowski teria tido uma grande chance de ganhar", explicou Ferré, que elegiou a postura de Messi em sua fala.

Para 2021, o editor-chefe revelou, ainda, que seu voto foi justamente em Lewa, e não no atacante do PSG. "Eu não tinha Messi em primeiro lugar. Eu escolhi Lewandowski, mas acho que Messi também mereceu a Bola de Ouro".