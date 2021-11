Por que a Bola de Ouro não foi entregue em 2020?

A pandemia de Covid-19 foi destrutiva para o planeta e para o futebol, como perceptível nos anos de 2020 e 2021. Além dos jogos, cancelados e feitos sem público neste meio tempo, a premiação de Bola de Ouro do ano passado, por exemplo, não ocorreu.

Apesar do grande ano de Lewandowski, conquistando cinco títulos e marcando 55 gols em 47 partidas disputadas, além de vencer o prêmio The Best, a Bola de Ouro não foi entregue naquela edição, e Lewa era o grande candidato ao troféu.

O coronavírus acabou afetando gravemente o esporte, fazendo com que o prêmio de 2020 não fosse entregue, sendo cancelado após 63 edições pela France Football.

Em 2021, o prêmio de Bola de Ouro está de volta e os grandes candidatos já foram colocados à tona, incluindo Messi, Lewandowski (novamente), Jorginho, Kanté e Benzema, por exemplo.

Nesta segunda-feira (29), o prêmio será entregue às 16h30 para o melhor do mundo. O evento será transmitido pela ESPN Brasil.