Gargalhada de Hazard após eliminação do Real Madrid na Champions revolta torcedores

O belga foi titular contra o Chelsea, sua ex-equipe, e após queda da Liga dos Campeões revoltou a torcida espanhola pelos sorrisos com os londrinos

Eden Hazard foi um dos principais personagens do confronto entre Chelsea e Real Madrid, pela semifinal da Champions League. Afinal de contas, o belga foi ídolo do clube inglês antes de chegar à capital espanhola e esperava-se dele enfim uma grande exibição com a camisa merengue – uma raridade desde sua chegada ao clube, em 2019. No final do confronto, com eliminação madridista frente aos Blues, Hazard esteve no centro das críticas pelo que não fez dentro de campo e por uma reação polêmica após o apito final.

Enquanto esteve em campo, Hazard não contribuiu significativamente para alguma coisa. Foi substituído quase nos acréscimos do segundo tempo, quando o Real Madrid já perdia por 2 a 0 e se despedia desta Champions. A exibição ruim foi apenas mais uma numa coleção de jogos abaixo do esperado desde sua chegada, marcada também por um grande número de lesões. Hazard, contudo, deixou sua imagem ainda mais arranhada ao aparecer em meio a sorrisos e brincadeiras com alguns de seus ex-companheiros de Chelsea.

A cena, captada pelas câmeras da transmissão oficial, não demoraram a repercutir negativamente em meio à torcida do Real Madrid e não passou incólume na crítica esportiva espanhola: “Hazard fazendo brincadeirinhas depois do jogo, com os seus ex-companheiros de Chelsea. Esse rapaz não entendeu o que é o Real Madrid. A renovação (do elenco) deve começar pela sua saída imediata”, bradou o jornalista Tomás Roncero, do AS.

E a gargalhada do Hazard após a eliminação do Real Madrid?👀 pic.twitter.com/dWGVBKsSTU — Goal Brasil (@GoalBR) May 5, 2021

Em 40 partidas, Hazard marcou apenas quatro gols e teve sua passagem marcada mais por lesões do que por qualquer outra coisa. Agora o belga chamou para si uma nova polêmica, desta vez sobre a sua postura.