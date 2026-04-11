Lesão inesperada... Será que Yamal vai ficar de fora do clássico?

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, sentiu dores repentinas na sexta-feira passada, o que o impediu de completar o treino coletivo com seus companheiros, em preparação para o confronto contra o Espanyol na 31ª rodada da La Liga.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, Yamal causou uma leve preocupação durante o treino de ontem ao sentir algumas dores que o obrigaram a se retirar dos treinos como medida de precaução. No entanto, após passar por uma avaliação da equipe médica do clube, liderada pelo Dr. Ricard Bruna, o diagnóstico foi bastante tranquilizador, pois constatou-se que se trata apenas de uma “sobrecarga muscular”, algo comum nesta altura da temporada.

O clube indicou que o Barcelona classifica o ocorrido como um simples incidente sem consequências, já que o jogador está em boas condições e fará parte da lista de convocados para o confronto contra o Espanyol hoje.

A única recomendação que Yamal recebeu ontem foi descansar um pouco durante o dia para melhorar seu estado e superar essas dores leves.

Tendo em vista o confronto difícil previsto para a próxima terça-feira contra o Atlético de Madrid, ainda existe a possibilidade de o jogador ser poupado no clássico, embora a decisão final seja tomada na manhã de hoje.

Quanto à escalação, o Barcelona poderá passar por grandes rodízios e várias mudanças no time titular hoje, com Gavi se destacando como opção para retornar ao time titular após as dicas de Hans Flick, que disse na coletiva de imprensa: “Ele é uma boa opção para começar amanhã, vamos ver se ele consegue jogar 90 minutos ou não, temos que ir passo a passo; na quarta-feira ele jogou 45 minutos e acho que está pronto para começar.”

Ao mesmo tempo, Rony Bardi pode ter a chance de jogar caso se decida dar descanso a Lamine Yamal, especialmente porque o cansaço acumulado e a importância do confronto contra o Atlético na Liga dos Campeões exigem uma rotação abrangente.



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