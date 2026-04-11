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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Lesão inesperada... Será que Yamal vai ficar de fora do clássico?

L. Yamal
H. Flick
Barcelona
Espanyol
Atlético de Madrid
La Liga
Liga dos Campeões
Espanha
Alemanha

O confronto contra o Atlético leva Flick a uma decisão difícil

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, sentiu dores repentinas na sexta-feira passada, o que o impediu de completar o treino coletivo com seus companheiros, em preparação para o confronto contra o Espanyol na 31ª rodada da La Liga.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, Yamal causou uma leve preocupação durante o treino de ontem ao sentir algumas dores que o obrigaram a se retirar dos treinos como medida de precaução. No entanto, após passar por uma avaliação da equipe médica do clube, liderada pelo Dr. Ricard Bruna, o diagnóstico foi bastante tranquilizador, pois constatou-se que se trata apenas de uma “sobrecarga muscular”, algo comum nesta altura da temporada.

O clube indicou que o Barcelona classifica o ocorrido como um simples incidente sem consequências, já que o jogador está em boas condições e fará parte da lista de convocados para o confronto contra o Espanyol hoje.

A única recomendação que Yamal recebeu ontem foi descansar um pouco durante o dia para melhorar seu estado e superar essas dores leves.

Tendo em vista o confronto difícil previsto para a próxima terça-feira contra o Atlético de Madrid, ainda existe a possibilidade de o jogador ser poupado no clássico, embora a decisão final seja tomada na manhã de hoje.

Quanto à escalação, o Barcelona poderá passar por grandes rodízios e várias mudanças no time titular hoje, com Gavi se destacando como opção para retornar ao time titular após as dicas de Hans Flick, que disse na coletiva de imprensa: “Ele é uma boa opção para começar amanhã, vamos ver se ele consegue jogar 90 minutos ou não, temos que ir passo a passo; na quarta-feira ele jogou 45 minutos e acho que está pronto para começar.”

Ao mesmo tempo, Rony Bardi pode ter a chance de jogar caso se decida dar descanso a Lamine Yamal, especialmente porque o cansaço acumulado e a importância do confronto contra o Atlético na Liga dos Campeões exigem uma rotação abrangente.

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