Lesão atinge Lautaro nos últimos metros do Calcio

O Inter de Milão anunciou oficialmente que seu atacante argentino Lautaro Martínez sofreu uma nova lesão que coloca em risco sua participação nas partidas.

Durante a ausência anterior de Lautaro Martínez devido a outro problema muscular, o “Nerazzurri” conquistou apenas duas vitórias em sete partidas, enquanto empatou três vezes e perdeu duas.



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O Inter de Milão declarou, em comunicado oficial: “Lautaro Martínez passou por exames clínicos e médicos hoje no Instituto Humanitas, em Rosano”.

O líder da Serie A acrescentou: “Os exames revelaram uma leve distensão muscular no músculo solear da perna esquerda, e a condição do atacante argentino será reavaliada nos próximos dias”.

De acordo com a rede “Sky Sport Italia”, Lautaro ficará afastado dos gramados por pelo menos duas semanas.



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O capitão dos “Nerazzurri” havia retornado aos gramados no último domingo, após um afastamento de mais de um mês, marcando dois gols na vitória por 5 a 2 sobre a Roma.

Lautaro lidera atualmente a artilharia da Série A com 16 gols marcados em 26 partidas.



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