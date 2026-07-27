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Lenda da Alemanha para Musiala: acabou o tempo das desculpas

J. Musiala
Bayern de Munique x Stuttgart
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Borussia Dortmund x Bayern de Munique
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Supercopa da Alemanha
Alemanha

Estrela do Bayern de Munique corre o risco de perder o seu lugar?

A lenda do futebol alemão Lothar Matthäus considera que já não se deve continuar a fazer referência à grave lesão sofrida por Jamal Musiala ao analisar o seu desempenho na próxima época.

Segundo o analista da Sky Sports, o jogador de 23 anos deve virar essa página definitivamente.

Matthäus afirmou à Sky Sports: "A certa altura, o capítulo da grave lesão que sofreu há mais de um ano tem de ser encerrado. Agora tem de deixá-la definitivamente para trás. Isto é extremamente importante, face à feroz concorrência pelas posições. É provável que passe muitos jogos no banco de suplentes."

O vencedor da Bola de Ouro de 1990 espera que tanto Serge Gnabry como Lennart Karl representem uma forte concorrência para Musiala, embora os jogadores estejam atualmente a trabalhar para recuperar a plena condição física.

Matthäus, de 65 anos, concluiu dizendo: "Musiala mostrou sinais promissores no final da época passada com o Bayern Munique, e houve também momentos animadores da sua parte no Campeonato do Mundo. Mas agora já não há desculpas."

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