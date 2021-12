Lembra do Catania? Tradicional clube italiano decreta falência

Nesta quarta-feira, o tradicional Catania, da Itália, teve falência decretada pelo Tribunal da cidade onde residia o clube, devido aos milhões de euros acumulados em dívidas.

No ano passado, o grupo SIGI (Sport Investiment Group Italia) chegaram para tentar salvar o clube, pagando os salários de jogadores e funcionários, mas não o suficiente para manter o Catania de pé e tirar o pedido de falência feito pelo Ministério Público.

O clube ainda tem 30 dias para recorrer ao processo e tentar arranjar um comprador que arque com todas as dívidas esportivas, àquelas relacionadas a parte, necessariamente, do esporte.

Ainda haverá a chance do clube finalizar o campeonato, tendo um duelo válido pela Série C Italiana contra o Monopoli. Porém, para se manter de pé no torneio, o Tribunal de Catania precisaria conceder um exercício provisório, já que todos dentro do time seriam dispensados e ficariam desempregados.

Caso o processo de falência seja feito rapidamente, para consolar aos torcedores, o nome de Calcio Catania poderá continuar em um "novo clube".

Fundado em 1946, o Catania deixa um legado histórico e marcante para o futebol italiano.