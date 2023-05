Leicester City x Liverpool ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (15), pela 36ª rodada; veja como acompanhar na TV

O Liverpool visita o Leicester na tarde desta segunda-feira (15), a partir das 16h (de Brasília), no Leicester Stadium, pela 36ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota no jogo passado, o Leicester segue na zona de rebaixamento, ocupando o 19º lugar, com 30 pontos. Os Foxes, entretanto, sabem que deixam o Z-3 em caso de vitória nesta segunda.

Do outro lado, o Liverpool permaneceu na quinta posição, com 62 pontos, com a vitória na partida anterior. Os Reds ainda sonham com uma vaga no G-4 e, para isso, não podem pensar em outro resultado que não seja ganhar.

Prováveis escalações

Leicester: Iversen, Kristiansen, Soyuncu, Faes, Castagne, Ndidi, Tielemans, Maddison, Barnes, Tetê e Vardy.

Liverpool: Alisson, Robertson, Dijk, Konaté, Arnold, Gabinho, Gakpo, Jnoes, Díaz, Salah e Jota.

Desfalques

Leicester

James Justin, Jannik Vestergaard e Kelechi Iheanacho estão no departamento médico.

Liverpool

Calvin Ramsay, Stefan Bajcetic, Naby Keita e Thiago Alcântara estão no departamento médico.

