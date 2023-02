Leicester City x Arsenal ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela 25ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na internet

Defendendo a liderança, o Arsenal visita o Leicester na tarde deste sábado (25), às 12h (de Brasília), no Leicester Stadium, pela abertura da 25ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, o Leicester busca o terceiro triunfo consecutivo. Os Foxes golearam nos dois últimos jogos e se distanciaram da zona de rebaixamento, ficando na 14ª posição, com 24 pontos.

Após dois tropeços, o Arsenal conseguiu se recuperar no jogo passado e retomou a liderança do campeonato, com 54 pontos. Os Gunners continuam sem poder contar com Gabriel Jesus e Elneny, no departmento médico

Prováveis escalações

Leicester: Ward; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Mendy, Tielemans; Tete, Maddison, Barnes; Iheanacho.

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Xhaka; Saka, Nketiah, Martinelli.

Desfalques

Leicester

James Justin, Jonny Evans e Ryan Bertrand estão no departamento médico.

Arsenal

Gabriel Jesus e Mohamed Elneny seguem se recuperando de suas cirurgias nos joelhos.

Quando é?