O futuro do extremo português Rafael Leão continua envolto em mistério. Enquanto desfruta das suas férias de verão no Brasil, após a participação no Mundial de 2026, o jogador admitiu a existência de conversas sobre o seu futuro, afirmando: "Falei com o clube sobre a possibilidade de viver uma nova experiência, mas não sei o que vai acontecer a seguir".

Entretanto, o clube turco Fenerbahçe demonstra grande interesse em contratá-lo e está pronto para iniciar negociações oficiais, segundo relatos avançados pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo".

O clube turco apresentou ao jogador uma proposta tentadora com a duração de cinco temporadas, com um salário anual líquido de 8 milhões de euros, além de um pacote de bónus que inclui 1,5 milhões de euros caso participe em mais de 20 jogos, mais 1,5 milhões de euros se marcar 15 golos, a par de um milhão de euros adicional caso conquiste o título do campeonato nacional.

O Fenerbahçe pretende fechar o negócio em definitivo por 40 milhões de euros de valor fixo, que poderá subir até aos 50 milhões de euros contabilizando as variáveis e os acréscimos, ou contratá-lo por empréstimo com obrigação de compra.

Estas movimentações surgem por vontade do recém-eleito presidente do Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, que procura construir uma equipa forte capaz de garantir o apuramento direto para a Liga dos Campeões através da conquista do campeonato turco, título que falta às vitrinas do clube desde 2014, depois de ter terminado as últimas quatro temporadas na segunda posição, atrás do Galatasaray.

Para o conseguir, o clube já gastou 40 milhões de euros na contratação de Mason Greenwood ao Marselha, 18 milhões de euros para recuperar Fidat Muriqi de Maiorca e cerca de 9 milhões de euros para contratar Nathan Aké do Manchester City, faltando-lhe fechar o negócio do extremo esquerdo que tem Leão como principal alvo.

Caso o negócio não se concretize nos próximos dias, Leão juntar-se-á ao estágio do Milan na próxima quarta-feira na cidade australiana de Perth para retomar os treinos. Sobre isso, a estrela portuguesa, cujo contrato se estende até 2028, afirmou durante a sua participação no podcast brasileiro "Podpah": "Enquanto estiver aqui, darei tudo o que tenho, munido do respeito permanente pelo clube que me deu tudo".

Leão, que continuou os seus treinos individuais nas instalações do clube brasileiro Corinthians, acrescentou: "Acho que é um clube que me ajudou muito a todos os níveis, mas na vida temos ambições de viver outras experiências. Se surgir a oportunidade certa, vou estudar as opções disponíveis, mas até ao momento continuo a ser um jogador do Milan".