LDU x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça (13), pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO LDU x Grêmio DATA Terça-feira, 13 de julho de 2021 LOCAL Casa Blanca - Quito, EQU HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Claudio Rios (CHIL) e Christian Schiemann (CHI)

VAR: Mario Díaz de Vivar (PAR)

ONDE VAI PASSAR?



Felipão reestreou com empate no Gre-Nal / Foto: Lucas Uebel - Grêmio Divulgação

A Conmebol TV é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, a partir das 19h15, para assinantes do pay-per-view. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de empate sem gols com o Internacional, o Grêmio volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, buscando a primeira vitória sob o comando do técnico Felipão, e a primeira em mais de 40 dias.

No entanto, se no Brasileirão, a equipe gaúcha é lanterna, com apenas três pontos, no torneio sul-americano encerrou a primeira fase dono da melhor campanha.

Para o confronto em Quito, Felipão não poderá contar com Ferreira e Rafinha, com problemas físicos. Por conta do desgaste, Geromel e Victor Bobsin, também estão fora.

Do outro lado, a LDU não entra em campo desde o dia 26 de junho, quando venceu o Barcelona SC e conquistou a Supercopa do Equador, e foi eliminada na fase de grupos da Libertadores, quando ficou em terceiro do grupo G, com oito pontos, e conquistou a classificação às oitavas da Sul-Americana.

Confira a lista de relacionados para a partida de terça-feira contra a LDU lá em Quito, pelas oitavas de final da #SulAmericana2021!



💪🏽⚽🇪🇪🏆 #LDUxGRE #VamosTricolor pic.twitter.com/dXhc5g8ReA — Grêmio FBPA (@Gremio) July 11, 2021

Provável escalação da LDU: Adrián Gabbarini; Quinteros, Caicedo, Ordóñez e Cruz; Zunino, Piovi e Alcivar; Julio, Amarilla e Arce.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique e Darlan; Douglas Costa, Jean Pyerre (Alisson) e Léo Pereira; Diego Souza.

A CAMPANHA DO GRÊMIO NA COPA SUL-AMERICANA 2021

GRÊMIO

Invicto na primeira fase, o Grêmio terminou na liderança do grupo H, com 16 pontos. Em seis jogos, foram cinco vitórias e um empate. Aproveitamento de 88.9%.

Grêmio 2 x 1 La Equidad - 22 de abril de 2021

Lanús 1 x 2 Grêmio - 29 de abril de 2021

Grêmio 8 x 0 Aragua - 6 de maio de 2021

Grêmio 3 x 1 Lanús - 13 de maio de 2021

Aragua 2 x 6 Grêmio - 20 de maio de 2021

La Equidad 0 x 0 Grêmio - 27 de maio de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 0 Grêmio Brasileirão 7 de julho de 2021 Grêmio 0 x 0 Internacional Brasileirão 10 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Grêmio Brasileirão 17 de julho de 2021 21h (de Brasília) Grêmio x LDU Sul-Americana 20 de julho de 2021 19h15 (de Brasília)

LDU

JOGO CAMPEONATO DATA LDU 4 x 2 Dekfín Supercopa do Equador 22 de junho de 2021 Barcelona SC 0 x 1 LDU Supercopa do Equador 26 de junho de 2021

Próximas partidas