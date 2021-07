Grêmio x Inter AO VIVO: siga em tempo real o Gre-Nal da 11ª rodada do Brasileirão 2021

Com o péssimo início no Brasileiro, o Grêmio demitiu Tiago Nunes e anunciou o retorno de um velho conhecido: Felipão volta para sua quarta passagem no clube com a missão de evitar a todo custo o rebaixamento à Série B.

A estreia fica justamente para o clássico deste sábado contra o Inter, contra quem tem um histórico positivo em sua longa história no Tricolor: são oito vitórias, sete empates e quatro derrotas em 19 jogos oficiais contra o rival colorado.

Por outro lado, ele ainda buscaria uma primeira vitória sobre Diego Aguirre, contra quem mediu forças três vezes no ano de 2015: dois empates sem gols e uma derrota por 2 a 1, na final do Gauchão daquele ano.