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FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-MILANAFP

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Lazio x Milan, 1 a 0: o placar

A Lazio vence o Milan por 1 a 0 no Estádio Olímpico, com um gol de Gustav Isaksen no primeiro tempo

Lazio – Milan 1 x 0 (primeiro tempo 1 x 0)


Gols: 27’ do primeiro tempo Isaksen (L)


Assistência: 27’ do primeiro tempo Marusic (L)

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LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (substituído por Belahyane aos 44’ do segundo tempo); Isaksen (substituído por Pedro aos 22’ do segundo tempo), Maldini (substituído por Dia aos 22’ do segundo tempo), Zaccagni (substituído por Cancellieri aos 37’ do segundo tempo). Técnico: Sarri.


MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (a partir dos 12’ do segundo tempo Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (a partir dos 39’ do segundo tempo Ricci), Fofana (a partir dos 21’ do segundo tempo Nkunku), Modric, Jashari, Estupiñán (a partir dos 12’ do segundo tempo Bartesaghi); Leão (substituído por Fulkrug aos 21’ do segundo tempo), Pulisic. Técnico: Allegri


Árbitro: Sr. Alberto Ruben Arena – seção Torre del Greco (NA)



Cartões amarelos: 9’ do segundo tempo Estupinian (M), 25’ do segundo tempo Motta (L), 36’ do segundo tempo Tavares (L), 45’ +4 do segundo tempo Pedro (L), 45’+5 do segundo tempo Patric (L)



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