Lazio – Milan 1 x 0 (primeiro tempo 1 x 0)





Gols: 27’ do primeiro tempo Isaksen (L)





Assistência: 27’ do primeiro tempo Marusic (L)





LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor (substituído por Belahyane aos 44’ do segundo tempo); Isaksen (substituído por Pedro aos 22’ do segundo tempo), Maldini (substituído por Dia aos 22’ do segundo tempo), Zaccagni (substituído por Cancellieri aos 37’ do segundo tempo). Técnico: Sarri.





MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (a partir dos 12’ do segundo tempo Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (a partir dos 39’ do segundo tempo Ricci), Fofana (a partir dos 21’ do segundo tempo Nkunku), Modric, Jashari, Estupiñán (a partir dos 12’ do segundo tempo Bartesaghi); Leão (substituído por Fulkrug aos 21’ do segundo tempo), Pulisic. Técnico: Allegri





Árbitro: Sr. Alberto Ruben Arena – seção Torre del Greco (NA)









Cartões amarelos: 9’ do segundo tempo Estupinian (M), 25’ do segundo tempo Motta (L), 36’ do segundo tempo Tavares (L), 45’ +4 do segundo tempo Pedro (L), 45’+5 do segundo tempo Patric (L)









Expulsos: -