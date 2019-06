Lanche, pandeiro e vigília na madrugada: torcedoras se mobilizam para receber Seleção Feminina no aeroporto

Inspiradas pela torcida argentina, que saudou as pibas no retorno após a Copa, grupo se organiza para recepcionar jogadoras em Guarulhos (SP)

"Quem tem pandeiro e já decorou música?". As mensagens trocadas entre mulheres que se movimentam para recepcionar as jogadoras da Seleção Brasileira no aeroporto de Guarulhos, na madrugada desta terça-feira (25), parecem vir de um grupo que organiza uma festa. E não deixa de ser. Não faltam sugestões musicais, recados de apoio e até sugestões do que levar de lanche para a vigília.

O time retorna ao dois dias após a eliminação para a França nas oitavas da Copa do Mundo Feminina. “Vi um vídeo das argentinas sendo recebidas (no aeroporto) e pensei que queria isso para o Brasil também”, explica a baiana Andreza Delgado, de 23 anos, responsável pela criação de um grupo no Whatsapp para reunir os interessados em participar da recepção.

¡LLEGAROOOOOON! 😭 La #SelecciónArgentina ya se encuentra en el país tras una participación histórica en #FIFAWWC Así reciben el cariño de la gente 👇 pic.twitter.com/btXPruUQ8e — Fútbol Femenino Profesional (@futfemprof) 22 de junho de 2019

"Vamos arrasar", escreve uma das integrantes ao se apresentar aos demais.

O grupo é majoritariamente composto por mulheres, que foram chegando aos poucos após uma postagem feita por Andreza no Twitter procurando gente interessada em acompanhá-la no desembarque das atletas. "A mensagem rodou um pouquinho e fui recebendo novas informações. Até que decidi montar um grupo no Whatsapp e partir para o abraço", conta. Para sua sorte, a maior parte da seleção chegará em , cidade onde reside e trabalha em uma assistência técnica.

Com o elenco dividido em dois voos, os desembarques são previstos em horários distintos: às 4h55 e às 6h25. Distante quase 30km do centro de São Paulo, o aeroporto de Guarulhos acaba considerado fora de mão, o que levou o grupo a se planejar para passar a noite no Terminal 3.

Galera é o seguinte!

Esse twett é para gente se organizar e receber as mina da seleção! Vamos fazer assim, a gente descobre a cidade que elas desembarca e da suporte para a mulherada da então cidade ir receber elas. Alem da gente subir uma tag. Quem topa? — Andreza Delgado (@andrezadelgado) 23 de junho de 2019

Fornecedora de material esportivo da seleção, a Nike está de olho na empreitada: vai financiar dois ônibus para os torcedores, com capacidade de 45 lugares cada. A saída está prevista para a meia noite de terça na estação República do metrô, na região central da capital paulista. Os veículos devem retornar à mesma estação após a chegada da equipe.

A vigília em frente ao desembarque promete também um desjejum. Andreza conta ter recebido doações, em dinheiro, de pessoas que conheceu nas redes sociais, para ajudar nos custos com o lanche da torcida. “Foram duas pessoas aleatórias da internet. Apenas me enviaram os comprovantes de pagamento dizendo para ajudar no lanche”, relata.

“Estou comprando coisas para fazer lanche”, posa uma das integrantes em foto, segurando um pacote de maçãs, folhas de alface, lata de atum e uma bandeja de frios.

O papo vai e vem no grupo, com novatos pedindo informações sobre os ônibus. “Sim, são gratuitos”, responde Andreza a cada novo questionamento. Constantemente pessoas que vivem em outros estados se juntam nas mensagens para prestar apoio. Enquanto isso, conversas paralelas já combinam de subir uma hashtag de apoio em redes sociais e promovem material de divulgação para atrair o público.

Além dos ônibus da Nike, ubers, táxis e caronas são combinados pelos integrantes do grupo, que já somava quase 200 pessoas até o fim da tarde desta segunda. Bairros como Santa Cecília, Barra Funda, Saúde e Butantã constam na lista de pontos de partida. Outra turma, que já vive em Guarulhos, combina de encontrar o restante do pessoal diretamente no ponto combinado.

O retorno

Divididas em dois grupos, as jogadoras que integram a primeira leva que retorna ao Brasil, em voo vindo de Paris, são: Tamires, Érika, Cristiane, Raquel, Andressa Alves, Ludmila, Poliana e Letícia . Já a turma do desembarque previsto para 6h25 conta com Geyse, Letícia, Tayla, Mônica, Bárbara, Daiane e o técnico Vadão.

As jogadoras Marta, Camila, Thaísa e Andressinha seguem da direto para os , enquanto Bia Zaneratto e Luana vão para a .

