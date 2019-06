França 2 x 1 Brasil: Na prorrogação, francesas vencem valente Seleção Brasileira e avançam às quartas de final

Gauvin e Henry anotaram os gols das anfitriãs, enquanto Thaisa anotou para as brasileiras, que se despedem também de Formiga e Cristiane

Chegou ao fim o sonho das valentes meninas do na . Na tarde deste domingo (23), a perdeu por 2 a 1 para a , em Le Havre, em partida válida pelas oitavas de final da competição, se despedindo, assim, da competição. Gauvin e Henry anotaram os gols das anfitriãs, enquanto Thaisa anotou para as brasileiras.

Agora, a França aguarda pelo vencedor entre EUA e para conhecerem sua adversária nas quartas de final. Já o Brasil dará sequência à sua renovação, já que jogadoras símbolo do atual elenco, como Formiga e Cristiane, já anunciaram que deixarão a seleção.

O jogo

O primeiro tempo ficou marcado pelo equilíbrio entre as equipes. A Seleção Brasileira soube marca a França e conseguiu afastar o perigo quando as anfitriãs alçaram a bola na área buscando Renard. O Brasil, por outro lado, tentou assustar nas descidas pelos lados, mas não conseguiu concluir. O lance mais tenso da primeira etapa foi aos 24, quando após cruzamento, Gauvin dividiu a bola na área com Barbara e mandou para o gol. A arbitragem, com auxilio do VAR, deu toque de mão da francesa.



(Foto: Getty Images)

O segundo tempo começou da pior maneira possível para as brasileiras. Aos 6, Diani passou por Tamires pela direita e cruzou rasteiro. A bola passou por Barbara e Gauvin empurrou para o fundo do gol. O Brasil foi valente e quase empatou na sequência, com cabeçada na trave de Cristiane. E as brasileiras insistiram e chegaram ao empate. Na marca dos 18, Debinha cruzou e a bola chegou para Thaisa bater cruzado. A arbitragem marcou impedimento no início do lance, mas com auxilio do VAR, validou o gol brasileiro. O jogo, então, ficou tenso e foi para a prorrogação.

Prorrogação

A bola mal rolou e o Brasil perdeu Cristiane, lesionada na perna esquerda. A partida seguiu tensa e, aos 15, Bathy evitou gol de Debinha, tirando a bola em cima da linha.

Só que na etapa complementar a França foi cirurgica e Henry aproveitou cruzamento de Majri para anotar para as francesas, logo no primeiro minuto. A Seleção Brasileira, mesmo cansada, lutou, mas não encontrou forças para alcançar uma nova reação. A vaga ficou com as anfitriãs.