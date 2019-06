Quando e onde será a próxima Copa do Mundo feminina?

Com Brasil e outros oito países candidatos, sede do próximo Mundial será definida pela FIFA em março de 2020

Após a Seleção Brasileira feminina perder para a França por 2 a 1 nas oitavas de final e ser eliminada da , o "vira a chave" e já pensa nas próximas competições que estão por vir, como a Olimpíada em 2020, em Tóquio, e a Copa do Mundo em 2023.

Desta forma, a Goal se antecipou com as informações completas do próximo Mundial para o torcedor ir se planejando.

QUANDO E ONDE SERÁ?

A próxima edição da da Fifa será realizada entre os dias 10 de julho e 20 de agosto. Com nove países candidatos , a FIFA só irá anunciar a escolha da sede em março de 2020.

OS PAÍSES CANDIDATOS

Em um número recorde para a competição realizada de quatro em quatro anos, nove países confirmaram as suas candidaturas. Além do Brasil e da Coreia do Norte e do Sul, as outras sete candidaturas para sediar o evento são: , , , , , Nova Zelândia e África do Sul.

Vale destacar que nenhum dos concorrentes recebeu o torneio até hoje e essa é a maior lista de interessados desde o começo da competição, em 1991.

SEDES ANTERIORES DA COPA DO MUNDO FEMININA