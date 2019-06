A seleção feminina em xeque: por que a bola de Debinha não entrou?

Seleção Brasileira poderia mais, muito mais, diante de um time que disputou seu primeiro Mundial apenas em 2003

A bola de Debinha não entrou. Pelo cansaço físico das jogadoras da , foi o último sopro de energia ao fim do primeiro tempo da prorrogação. E o minuto inicial da segunda etapa decretou a eliminação do na ; Henry, a Amandine, anotou o seu: 2 a 1 para a . As anfitriãs administraram o placar e o Brasil, que fez frente em pé de igualdade durante quase todo o jogo, se entregou à exaustão.

"Valorizem", disse uma emocionada Marta ao fim da partida, sobre a queda da seleção nas oitavas do Mundial. Provavelmente seu último. Fim de ciclo também para Cristiane e Formiga -- esta com o recorde de sete participações no torneio, do alto de seus 41 anos.

Se a bola de Debinha não entrou, não foi apenas por sorte ou azar da atleta. Mérito de Mbock Bathy, a zagueira francesa de apenas 24 anos que livrou o lance na linha do gol. Diz muito sobre o momento das duas equipes.

Presente em todas as Copas do Mundo desde a criação do torneio, em 1991, a Seleção Brasileira poderia mais, muito mais, diante de um time que disputou seu primeiro Mundial apenas em 2003. Na ocasião, a França ficou pela fase de grupos: foi barrada pelo próprio Brasil no empate por 1 a 1 após uma vitória e uma derrota. A zagueira Corinne Diacre estava em campo na eliminação de sua equipe, frente a frente com Marta em sua primeira Copa; Formiga, já veterana, foi banco nesse jogo.

Diacre, hoje técnica da França, participou de um projeto de renovação da seleção que levou à eliminação de suas contemporâneas Marta e Formiga. Há dez anos a França ocupava o nono lugar no ranking da Fifa; o Brasil estava em terceiro. A distância, hoje, é invertida: as brasileiras em décimo lugar e as francesas em quarto.

Exaustão

A média de idade da equipe brasileira que chegou à Copa, em 2019, é de 27.5. A francesa é de 25.8. A diferença sutil entre os números aponta uma renovação que o Brasil não conseguiu atingir: 16 anos após o primeiro encontro entre as equipes, Diacre comanda a seleção em seu primeiro Mundial como técnica. Prioriza o jogo coletivo, trabalha com peças de reposição específicas para cada setor do campo e soube o momento de substituir jogadoras que deram novo fôlego ao time na prorrogação. Estudou as adversárias e trabalhou de olho no ataque pela esquerda, explorando justamente um dos pontos mais vulneráveis do Brasil.

As brasileiras, por outro lado, ainda dependem de Marta e Formiga, mesmo que joguem em alto nível, como protagonistas. Vadão, em sua segunda Copa como treinador da equipe, argumentou ter convocado poucas atletas para o meio-campo por contar com jogadoras polivalentes: casos de Formiga, Andressa Alves e Andressinha.

Formiga, além dos amarelos que a tiraram da partida contra a , sofreu uma entorse no tornozelo. Andressa Alves lesionou a coxa esquerda e Andressinha permaneceu boa parte da Copa no banco, apesar da saúde em dia. Com a zaga em linha e o ataque sendo acionado na marcação, sobraram poucas chances para atletas que atuam mais soltas na frente: caso de Ludmilla, com passagem tímida pelo Mundial, e Cristiane, sobrecarregada enquanto retornava de lesão. Marta, em seu brilho próprio, só não atuou no gol. Mas fez de tudo em campo.

A questão física das atletas é um problema. O departamento médico da seleção viveu movimentado desde antes do início da Copa. Já sob cuidados da CBF, a lateral Fabiana e a zagueira Érika tiveram de ser desconvocadas por lesões. Marta e Luana, duas que sentiram durante os treinos, trabalharam a recuperação já na Europa. Formiga e Andressa Alves ainda engrossaram as estatísticas de contundidas, a segunda sendo baixa em campo por dois jogos. Coloca em xeque o preparo físico das jogadoras, sobretudo porque o Brasil não é o único país a ter várias atletas atuando no exterior e vindo de condições distintas de treinamento -- mas parece o único a se queixar disso.

O restante do elenco, que conta com ótimos talentos individuais, também pareceu sentir. A exaustão do time antes do fim do segundo tempo contra a França era visível. Mesmo as entradas de Bia Zaneratto, Andressinha e Geyse, para adicionar velocidade ao time, além de Poliana na lateral, não trouxeram o fôlego prometido. Até tentaram, mas não foram acompanhadas pelas colegas, que mais se defenderam do que partiram para cima. A própria França, depois de anotar o segundo, tirou o pé. Preferiu segurar o resultado a ampliar o marcador; e pelo fôlego que as anfitriãs ainda tinham, o placar poderia ter sido mais amplo.

Do trio de ferro brasileiro, apenas Marta não foi substituída. Formiga saiu no segundo tempo. Cristiane, já na prorrogação, deixou o gramado carregada e aos prantos. Para além do esforço físico, fica outra questão: quem serão as substitutas das três jogadoras que tiveram tamanho destaque no Mundial?

E a base?

A dificuldade em lidar com nomes novos vem desde a base. Em sete participações no Mundial sub-20 feminino, a França acumula um vice (2016), uma terceira posição (2014) e dois anos na quarta colocação (2008 e 2018). Já o Brasil, em nove participações, terminou duas vezes como quarto colocado (2002 e 2004) e teve seu melhor resultado apenas em 2006, com o terceiro lugar.

Se a evolução francesa é mais visível, principalmente a curto prazo, a seleção ainda coleciona um título no Mundial sub-17. A um ano das próximas Copas envolvendo categorias de base, o Brasil segue sem técnico no sub-20; Doriva Bueno, treinador até setembro passado, nunca foi substituído. Luiz Antonio Ribeiro, o Luizão, técnico da sub-17, está à frente do cargo desde 2015; teve dois ciclos como treinador e, nas duas oportunidades, o time caiu na fase de grupos.

Em 2019, o calendário nacional ganhou sua primeira competição de base em nível nacional, o Brasileiro Feminino sub-18. Alguns estados trabalham com iniciativas próprias, como a Federação Paulista de Futebol, que realiza um torneio sub-17 desde 2017.

Faz sentido que Marta diga que nem ela nem Cristiane e nem Formiga estarão para sempre na seleção. Se o recado foi direcionado às gerações mais jovens, a carapuça deveria servir também à comissão técnica da CBF: quais os projetos feitos, até o momento, para fomentar a formação de atletas no Brasil?

E a bola que não entrou?

Proibido no país por quase 40 anos, o futebol feminino conheceu ciclos irregulares que dependeram da vontade individual de cartolas dentro dos clubes para a criação de equipes, muitas desfeitas por novas gestões. foram desmanchados e repaginados até que o Campeonato Brasileiro fosse, enfim, criado em 2013.

Já consolidado, o Brasileirão trabalha em meio a disparidades: equipes que ainda não registraram suas atletas, times montados às pressas para cumprir a exigência da Conmebol e diferenças de estruturas entre clubes que já investem na modalidade há mais tempo.

Mais artigos abaixo

O cenário do futebol brasileiro está em crescimento há muitos anos. E mesmo pioneiro em Copas, já foi ultrapassado por países que entenderam onde vale investir. Mbock Bathy é uma zagueira francesa jovem, fruto de trabalho bem feito com a base. Jogadora do , maior vencedor da feminina, está acostumada a atuar numa liga nacional cada vez mais competitiva.

Debinha jogava entre os garotos até a participação de meninas entre eles ser vetada em Brazópolis-MG, cidade onde nasceu. Correu o interior paulista de clube em clube até conseguir uma chance no exterior, para onde migram muitos dos talentos brasileiros, no feminino ou no masculino. Hoje, apesar de atuar nos , ainda conhece a irregularidade dentro da elite da modalidade. Se a bola não entrou, há algo mais em jogo.