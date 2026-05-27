Lances laterais, transições e Wharton: análise do jogo entre Rayo Vallecano e Crystal Palace

A Red Bull Arena recebe esta noite a final da Liga Conferência, um confronto que poucos teriam previsto no início da temporada. O Crystal Palace e o Rayo Vallecano podem não se encaixar na imagem tradicional de uma final europeia, mas um título é sempre um título, e para ambos os clubes isso representa uma rara oportunidade de conquistar algo histórico.

Oliver Glasner já proporcionou um grande momento ao Crystal Palace na temporada passada, mas o sucesso europeu tem um peso totalmente diferente. Por outro lado, a presença do Rayo Vallecano aqui parece ainda mais inesperada. Ainda assim, aqueles que conhecem o trabalho de Iñigo Pérez e a identidade que ele construiu em Vallecas compreenderão por que muitos torcedores neutros têm acompanhado discretamente a trajetória do time.

Apesar do contraste em termos de reputação na liga e recursos, esta final está muito menos decidida do que muitos torcedores da Premier League possam esperar. Por baixo da superfície, o confronto tático apresenta vários padrões intrigantes que podem tornar esta disputa muito mais caótica e competitiva do que o previsto.

Vamos dar uma olhada nos números.

O caos controlado do Rayo Vallecano

A ascensão de Iñigo Pérez tem sido uma das histórias mais interessantes do futebol europeu no que diz respeito a treinadores. Há apenas três anos, ele fazia parte da comissão técnica de Andoni Iraola no Rayo Vallecano, quando o clube começou a construir uma reputação por seu futebol agressivo e destemido. Enquanto Iraola acabou indo para a Premier League, o caminho de Pérez tornou-se mais complicado depois que problemas com a permissão de trabalho impediram uma transferência semelhante para a Inglaterra.

Para muitos treinadores, esse revés poderia ter interrompido completamente o ímpeto da equipe. Em vez disso, Pérez voltou a Vallecas, ganhou mais experiência e, por fim, moldou uma versão do Rayo que ainda mantém elementos da identidade de Iraola, ao mesmo tempo em que introduz suas próprias ideias. A intensidade permanece, mas esta equipe parece um pouco mais controlada na posse de bola e menos dependente de uma pressão caótica e constante.

Analisando o perfil ofensivo do Rayo em todas as competições, sua estrutura ofensiva ainda parece extremamente agressiva.

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O volume se destaca imediatamente. O Rayo gera um grande número de chutes, com quase 40% deles ocorrendo em situações de transição, enquanto os cruzamentos continuam sendo a fonte predominante de chances assistidas. O mapa de chutes reflete uma equipe que tenta constantemente forçar a pressão territorial e inundar as áreas centrais ao redor da área.

Às vezes, essa agressividade pode se tornar caótica. A média de xG por chute permanece relativamente baixa, sugerindo que o Rayo frequentemente prioriza o volume e a velocidade do ataque em vez de criar pacientemente oportunidades mais claras. No entanto, a ocupação central ainda é encorajadora, com muitas sequências terminando em zonas perigosas próximas ao gol, apesar do perfil geral de qualidade dos chutes.

Os mesmos temas aparecem ao examinar suas tendências contínuas de xG sem pênaltis ao longo da temporada.

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Os jogos do Rayo raramente parecem totalmente controlados. O rendimento ofensivo da equipe permanece relativamente estável ao longo do ano, mas a defesa muitas vezes deixa as partidas abertas e cheias de transições. Em vez de dominar por meio de uma posse de bola segura, o Rayo frequentemente se envolve em situações de jogo instáveis, nas quais o ímpeto pode mudar rapidamente de um lado para o outro.

Ainda assim, o diferencial geral de xG permanece sólido durante a maior parte da campanha, destacando um nível de consistência que o Crystal Palace não deve subestimar ao chegar à final.

Crystal Palace: Precisão na Transição

Oliver Glasner já garantiu seu lugar na história do Crystal Palace após conquistar o primeiro grande troféu do clube com a vitória na FA Cup sobre o Manchester City na temporada passada. Um dos momentos mais memoráveis daquela campanha, na verdade, ocorreu meses antes, após um confronto na Premier League entre as duas equipes, quando um repórter sugeriu sarcasticamente que Glasner poderia enfrentar Pep Guardiola novamente na final da FA Cup e perguntou o que ele mudaria da próxima vez.

Glasner respondeu com calma que, se Guardiola usasse o mesmo esquema novamente, ele saberia como contorná-lo. Quando a final finalmente chegou, o Palace fez exatamente isso.

Embora a partida ainda tenha tido momentos de sorte, incluindo decisões polêmicas da arbitragem e um pênalti perdido pelo Manchester City, o Palace controlou grande parte do jogo de forma notável e mereceu plenamente seu momento. Essa vitória elevou ainda mais o status de Glasner, não apenas por causa do troféu em si, mas porque reforçou sua crescente reputação como um técnico capaz de entregar resultados em ambientes de eliminatórias de alta pressão.

Esta temporada nem sempre foi tranquila. O Palace passou por fases difíceis ao longo da campanha, incluindo momentos de frustração por parte da torcida, enquanto a perda de figuras-chave como Eberechi Eze e Marc Guéhi inevitavelmente enfraqueceu partes da estrutura do elenco. No entanto, sua sólida posição no campeonato afastou qualquer preocupação real com o rebaixamento com antecedência suficiente para permitir um maior foco na competição europeia, um caminho semelhante ao que beneficiou o Tottenham Hotspur na temporada passada.

Glasner também chega com experiência significativa em competições continentais de mata-mata, já tendo levado o Eintracht Frankfurt ao título da Liga Europa. Com mais uma final pela frente, o Crystal Palace volta a disputar um grande evento sob o comando de um técnico que parece cada vez mais à vontade nesses ambientes.

Analisar o perfil de chutes do Crystal Palace em todas as competições dá uma imagem mais clara de como a equipe gera ameaças ofensivas.

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Se o Rayo Vallecano representa um caos controlado, o Crystal Palace parece mais próximo da eficiência controlada. Embora ambas as equipes dependam fortemente de momentos de transição e ataques verticais, o perfil ofensivo do Palace parece visivelmente mais limpo e seletivo ao entrar no terço final do campo.

O contraste torna-se imediatamente visível ao analisar o perfil de chutes fora da área do Palace em todas as competições. O mapa de chutes da equipe mostra uma concentração muito mais densa de tentativas nas áreas centrais ao redor da grande área, com menos chutes de longa distância e um foco maior em alcançar zonas privilegiadas de finalização. O Palace apresenta uma média de xG por chute superior à do Rayo, ao mesmo tempo em que chuta de distâncias médias mais curtas, sugerindo uma equipe capaz de criar chances de maior qualidade por meio de sequências de ataque mais controladas.

As transições continuam sendo um componente importante do seu ataque, com cerca de 40% dos chutes ocorrendo em situações de transição, mas, ao contrário da agressividade territorial implacável do Rayo, os ataques do Palace muitas vezes parecem mais calculados ao avançarem para espaços perigosos. Em vez de sobrecarregar os adversários puramente pelo volume, eles parecem mais eficientes em converter ataques verticais em oportunidades mais claras perto do gol.

Outro detalhe importante é o quanto seu ataque se concentra no centro. O Palace gera consistentemente chutes de zonas internas perigosas, refletindo uma estrutura que prioriza o acesso central e a criação de chances de alto valor, em vez de depender fortemente de tentativas de menor qualidade pela lateral ou de pressão contínua com cruzamentos.

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As tendências do xG (expectativa de gols) sem penalidades ao longo da temporada revelam um quadro ligeiramente diferente em comparação com o Rayo Vallecano. Embora o Palace demonstre, sem dúvida, um potencial ofensivo maior em seus melhores momentos, seu desempenho geral parece menos estável em períodos mais longos da campanha. Há picos evidentes em que o Palace domina as partidas graças a uma forte produção ofensiva e controle defensivo, mas também há períodos em que tanto seus números ofensivos quanto defensivos oscilam consideravelmente.

Essa inconsistência se torna um dos elementos táticos mais intrigantes na final. O estilo agressivo do Rayo produziu um nível relativamente estável de produção ofensiva ao longo da temporada, enquanto o Palace frequentemente parece mais dependente de ritmo e impulso. No entanto, os picos ofensivos do Palace podem, em última análise, ser mais perigosos em um ambiente de final única, especialmente quando seus contra-ataques começam a encontrar espaços centrais de forma consistente.

Grande parte dessa capacidade de acelerar os ataques de forma rápida e eficiente começa mais atrás na construção, onde Adam Wharton continua sendo fundamental para a estrutura de progressão do Palace.

Adam Wharton e o controle vertical do Palace

Há algo de doloroso em ver Adam Wharton de fora das últimas discussões sobre a seleção inglesa para a Copa do Mundo, porque, quando você o observa de perto, ele parece o tipo de meio-campista que o futebol moderno finge valorizar, mas, de alguma forma, ainda ignora.

Wharton joga futebol da mesma forma que as pessoas nas ruas se apaixonam pelo futebol desde o início. Risco, personalidade, fintas, mudanças de ritmo, passes verticais por espaços impossíveis, avanços sob pressão em vez de fugir dela. Ele não é um meio-campista de posse de bola estéril que infla as porcentagens de passes completos com uma circulação lateral segura. Cada jogada parece ter o objetivo de prejudicar o adversário.

E, no entanto, o que o torna especial é que, por trás da liberdade e do talento, ainda há um enorme controle.

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O perfil percentual explica por que o Crystal Palace confia tanto nele durante as fases de progressão. Em várias métricas, ele está entre os melhores meio-campistas da Premier League, especialmente em áreas relacionadas à progressão e à criação de chutes.

O perfil é quase absurdamente completo. Passes de elite para romper linhas, distribuição progressiva de elite, envolvimento de elite na construção de xG e números sólidos de criação apontam para um meio-campista que constantemente leva o Palace para frente, em vez de simplesmente manter a posse de bola.

O que mais se destaca é o equilíbrio em seu jogo. Alguns meio-campistas dominam a construção, mas têm dificuldade para acelerar os ataques. Outros forçam a verticalidade, mas perdem a estrutura. Wharton, de alguma forma, combina os dois. Ele consegue desacelerar o jogo quando o Palace precisa de controle e, em seguida, romper as linhas com um único passe assim que surge um espaço.

Isso se torna especialmente importante contra um time como o Rayo Vallecano.

O Rayo se destaca no caos. Sua estrutura de pressão é agressiva, intensa e extremamente difícil de conter quando o ímpeto da partida muda a seu favor. Mas estruturas agressivas geram naturalmente momentos de instabilidade, e Wharton é exatamente o tipo de meio-campista que aproveita esses espaços instáveis.

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O mapa de construção de jogadas reforça visualmente o perfil estatístico. Wharton aparece em toda parte na estrutura ofensiva do Palace, constantemente envolvido antes dos chutes por meio de uma combinação de passes e condução de bola.

O que mais gosto é da variedade das ações. Os pontos azuis de passe mostram sua capacidade de avançar o jogo verticalmente a partir de zonas mais recuadas, enquanto as sequências vermelhas de dribles revelam um meio-campista à vontade para avançar sob pressão, em vez de se livrar da responsabilidade logo no início.

Uma grande porcentagem dos ataques perigosos do Palace acaba fluindo por ele nos meios-espaços e na borda da área. Essas são as zonas onde as finais costumam ser decididas, pois um passe disfarçado ou um drible rápido pode desmoronar completamente um bloco defensivo.

Há também um lado emocional nisso. Assistir a Wharton agora é como assistir a um jogador que está apenas no início de sua trajetória. A compostura, a inteligência, a coragem na posse de bola e a capacidade de ditar as transições já parecem traços de um meio-campista destinado ao mais alto nível.

O Crystal Palace pode ser atualmente o ambiente perfeito para ele, especialmente sob o comando de Oliver Glasner, mas é difícil imaginar que os maiores clubes da Europa não comecem a deitar de olho nesse perfil muito em breve.

E em uma final que pode facilmente se tornar caótica e instável, Adam Wharton pode acabar sendo o jogador que dará o controle ao Palace sem, no entanto, diminuir sua agressividade.

Um caminho possível para o Rayo: explorar a fragilidade do Palace nos lançamentos laterais

Se há uma área em que o Rayo Vallecano poderia, realisticamente, criar uma vantagem apesar da qualidade individual superior do Crystal Palace, ela pode, surpreendentemente, vir dos lances de lateral.

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Ao longo do campeonato, o Crystal Palace está entre os últimos colocados nas métricas defensivas de lances laterais, especialmente quando se analisa os gols esperados sofridos. Eles não estão necessariamente sofrendo um grande volume de chutes a partir de lances laterais, mas a qualidade das chances que permitem é preocupante.

Essa distinção é importante.

Algumas equipes cedem posse de bola inofensiva após os lances de lateral. O Palace, no entanto, ocasionalmente permite que as situações se transformem em chutes centrais genuinamente perigosos dentro da área. O ranking de xG ser tão ruim em comparação com o ranking de volume de chutes sugere que a questão não é tanto a frequência, mas sim a vulnerabilidade estrutural uma vez que o primeiro duelo ou a segunda bola é perdida.

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O mapa de calor deixa a preocupação ainda mais clara.

A maior parte do perigo concentra-se na área de seis metros e na marca do pênalti, exatamente onde as estruturas defensivas se tornam caóticas após longas sequências de lançamentos de lateral. Várias chances com alto xG, gols e situações de segunda bola surgem em zonas quase idênticas, sugerindo que os adversários encontram espaços repetidamente após o lançamento inicial, e não em momentos totalmente aleatórios.

É aqui que o contexto se torna interessante, pois o Rayo Vallecano não é, por natureza, um time dominante em jogadas ensaiadas.

Não é um time construído em torno de domínio aéreo de elite ou jogadas ensaiadas cuidadosamente coreografadas. Grande parte de sua ameaça vem de transições, pressão direta e impulso emocional, e não de superioridade estruturada em jogadas ensaiadas.

No entanto, os dados do contexto dos lances de lateral sugerem que ainda pode haver uma oportunidade.

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Curiosamente, o próprio contexto defensivo dos lances de lateral do Crystal Palace reforça ainda mais essa ideia.

Os números mostram que o Palace sofre uma quantidade surpreendentemente alta de chutes perigosos no centro após sequências de lançamentos laterais defensivos. Tanto em lançamentos pela esquerda quanto pela direita, os adversários conseguem consistentemente criar chances no centro com valores de xG elevados, especialmente em segundas fases após o lançamento inicial.

O que mais se destaca é a eficiência dessas chances.

Somente nos lançamentos laterais defensivos do lado direito, o Palace sofre chutes ao centro com valor de mais de 0,31 xG por chute, um número extremamente alto que aponta para uma grande instabilidade assim que a bola entra nas zonas centrais mais disputadas. Mesmo no lado oposto, os chutes ao centro continuam sendo o resultado mais comum e perigoso.

Isso se alinha perfeitamente aos padrões do mapa de calor mostrados anteriormente, onde o perigo se acumula repetidamente ao redor da pequena área e da marca do pênalti, em vez de zonas mais abertas.

Para o Rayo, isso pode se tornar menos uma questão de ter qualidade de elite em jogadas ensaiadas e mais uma questão de forçar o caos.

Eles não precisam de jogadas ensaiadas na perfeição. Precisam simplesmente criar situações confusas de segunda bola, sobrecarregar as áreas centrais e manter a pressão após o primeiro contato. Contra o Palace, esses momentos se transformaram repetidamente em chances perigosas ao longo da temporada.

Em uma final em que o domínio em jogadas abertas pode ser difícil diante da superioridade física e atlética do Palace, os lançamentos laterais podem discretamente se tornar uma das rotas mais realistas do Rayo Vallecano para criar momentos de grande vantagem.

Conclusão

Esta final parece muito mais equilibrada do que a reputação de ambas as ligas possa sugerir inicialmente.

O Crystal Palace chega com maior qualidade individual, físico mais forte e, possivelmente, maior potencial tático. No seu melhor, a equipe de Oliver Glasner parece devastadora nas transições, mantendo ainda estrutura suficiente para controlar os jogos contra adversários de elite. A presença de jogadores como Adam Wharton lhes dá uma camada adicional de controle vertical que pode se tornar decisiva se a partida se abrir emocionalmente.

No entanto, o Rayo Vallecano é exatamente o tipo de adversário capaz de tornar uma final desconfortável.

Iñigo Pérez montou um time que abraça a instabilidade em vez de temê-la. Suas partidas raramente seguem ritmos previsíveis, e esse caos muitas vezes arrasta os adversários para um terreno desconfortável. O Palace pode ter mais talento, mas o Rayo tem impulso, intensidade e uma identidade tática forte o suficiente para criar problemas em momentos pontuais.

É isso que torna este confronto tão fascinante.

Um time se destaca pela execução mais precisa e transições controladas. O outro sobrevive por meio da pressão, da agressividade e da volatilidade emocional. E as finais muitas vezes deixam de ser sobre quem foi melhor ao longo de 38 jogos e passam a ser sobre quem lida melhor com 90 minutos caóticos.

A diferença pode acabar sendo extremamente pequena.

Um passe de Wharton que rompe a linha defensiva, um contra-ataque do Palace, uma sequência de pressão do Rayo ou até mesmo uma segunda bola após um lançamento lateral podem, no fim das contas, decidir o troféu. Essa imprevisibilidade é exatamente o que dá a esta final seu charme.

Aconteça o que acontecer esta noite, isso não parece mais uma típica história de azarão. Parece que dois treinadores com visões muito diferentes de controle estão lutando pelo momento mais importante de suas carreiras.



