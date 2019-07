Lampard acerta com Chelsea e fica próximo de retorno

Ídolo dos Blues deve ser anunciado nas próximas horas como novo treinador do clube

Frank Lampard chegou a um acordo com o e deve ser anunciado nas próximas horas como novo treinador do clube, após o permitir que o inglês negociasse com os londrinos.

O Chelsea irá comprar os dois últimos anos de contrato de Lampard com o Derby, no valor de 4 milhões de libras, para tê-lo já na próxima temporada.

(Foto: Getty Images)

Aos 41 anos, o ex-jogador e ídolo dos Blues volta ao clube onde atuou por 13 anos, tendo marcado 211 gols em 649 partidas, e também conquistou três títulos da Premier League, a , quatro Copas da , duas Copas da Liga e a . Além disso, Lampard ficou em segundo lugar na disputa pela Bola de Ouro em 2005, ficando atrás de Ronaldinho Gaúcho.

Alguns jogadores do Chelsea voltarão para exames médicos na quarta-feira, iniciando a pré-temporada no clube, enquanto os outros jogadores que participaram de competições internacionais pós-temporada são esperados após duas semanas de férias.

No entanto, Lampard não poderá solicitar novas contratações ao Chelsea, já que o clube está proibido pela FIFA de realizar transferências por duas janelas.