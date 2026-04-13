Lamine Yamal desafia Diego Simeone com uma declaração ousada

Lamine Yamal fez uma declaração notável na coletiva de imprensa que antecedeu a partida da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o FC Barcelona. O atacante do Barça dirigiu um pedido ao técnico do Atlético, Diego Simeone.

O Barcelona perdeu por 0 a 2 em casa para os madrilenos na semana passada. Um cartão vermelho para Pau Cubarsí marcou o início dessa derrota.

Mesmo assim, Yamal não pensa em desistir. O ponta-direita afirma que o Barça é um time de ponta. “Temos muitos jogadores capazes de fazer a diferença. Vamos dar tudo de nós.”

Na semana passada, Yamal foi constantemente marcado por dois defensores do Atlético. O atacante de 18 anos espera que Simeone tenha um plano de jogo diferente para terça-feira.

“Vamos ver se o Simeone me faz um favor e ousa jogar um contra um na defesa”, afirmou.

“Não acho que tudo tenha que sair de mim na terça-feira. Mas, se for o caso, também não me importo”, concluiu Yamal.

Yamal atuou em nove partidas da Liga dos Campeões nesta temporada. Nelas, marcou cinco gols e deu quatro assistências.











