'Messi é passado': é assim que o Barcelona tenta virar a página

Koeman tenta deixar para trás a saída do craque argentino após mais de 20 anos de clube

À véspera de enfrentar o Real Sociedad na estreia do Campeonato Espanhol 2021, o técnico Ronald Koeman conversou com a imprensa e destacou que a saída de Lionel Messi para o PSG "é passado".

"Messi é passado e você não precisa viver do passado. É doloroso para todos os catalães por causa de tudo o que Messi fez. Mas você também não tem que viver no passado. São coisas do passado, as pessoas mudam de time. Estou animado, espero que tenhamos o entusiasmo da equipe. Você tem que viver hoje, não o passado. Messi é passado e você não precisa viver do passado.", disse.

No PSG, Messi fará parte de um elenco que conta com diversas estrelas e ainda jogará ao lado de Neymar, além de Mbappé, que pode deixar o clube na próxima temporada.

O craque encerrou a sua história no Barcelona depois de mais de 20 anos no clube, sendo 17 como jogador profissional. Ao todo, foram 672 gols e 268 assistências em 778 jogos oficiais com a camisa do Barça. Conquistando ainda 35 títulos, sendo quatro edições da Champions League e 10 do Campeonato Espanhol.