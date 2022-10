Kroos alfineta Man City: "Terceiro melhor time - feliz, Real Madrid?"

Meia alemão ajudou equipe espanhola na conquista de La Liga e da Uefa Champions League 2021/22; Benzema, dos Blancos, foi coroado o "Melhor do Mundo"

Nesta última segunda-feira (17), ocorreu o evento da Bola de Ouro, que realiza premiações aos jogadores e a seus respectivos clubes, incluindo o prêmio de "melhor do mundo" na temporada. Indicados como melhores equipes de 2021/22, o Top 3 guardou Manchester City, Liverpool e Real Madrid, o que não deixou o meia alemão Toni Kroos muito feliz.

O jogador dos Blancos participou, ao lado do vencedor do prêmio Bola de Ouro, Karim Benzema, da conquista da Uefa Champions League sobre o Liverpool. O Real Madrid foi campeão ainda de La Liga e passou pelo Manchester City na Liga dos Campeões, antes de chegar à final, mas as equipes inglesas acabaram ficando na frente com seis indicações para melhores clubes, enquanto os espanhóis vieram logo atrás, com cinco.

Kroos publicou uma mensagem de "desprezo" em seu Twitter, após a revelação: "Terceiro melhor time - feliz, Real Madrid?". O Liverpool acabou com o vice da Champions League e da Premier League, enquanto os Blues de Manchester foram campeões ingleses.

O meia alemão somou na última temporada três gols e três assistências pelo Real Madrid em 45 jogos disputados. Agora, sem Casemiro para completar o trio estelar com ele e Modric, a equipe espanhola disputa a Champions 2022/23 em busca do bicampeonato europeu com a ajuda do Bola de Ouro, Karim Benzema.