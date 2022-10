Vini Júnior merecia mais reconhecimento na Bola de Ouro 2022?

O brasileiro do Real Madrid ficou na oitava posição, atrás de nomes como Courtois, Mbappé e Salah

Vinícius Júnior apareceu como oitavo colocado na lista final do prêmio Bola de Ouro 2022, entregue pela France Football, e a distância em relação aos jogadores mais bem colocados foi um dos raros motivos de debate em uma edição na qual a grande expectativa de ver Karim Benzema recebendo a premiação foi realizada.

Autor do gol que deu o título da Champions League 2021/22 ao Real Madrid e jogador brasileiro mais decisivo do futebol europeu na temporada passada, Vinícius poderia ter sido mais reconhecido? Sem dúvidas. Estamos falando do ano em que Vini deixou de ser promessa para se transformar em realidade, mostrando que já pode ser considerado um dos grandes astros do futebol mundial.

A questão é entender por que Vini não esteve em sétimo, sexto, quinto, quarto ou ainda mais acima no ranking da Bola de Ouro. E quando vemos os nomes que preencheram tais posições, ainda que possamos seguir com alguma discordância, é possível também afirmar que não houve nenhum absurdo ou injustiça.

O sétimo colocado foi Thibaut Courtois, companheiro de Vini Júnior no Real Madrid e vencedor do Prêmio Yashin de melhor goleiro da temporada. Ainda que não tenha marcado gols, o arqueiro belga foi decisivo para levar o time espanhol à decisão europeia. Sempre seguro sob as traves, Courtois fez defesas quase impossíveis – com destaque para a sua exibição contra o Manchester City na semifinal da Champions. Ao mesmo tempo em que é correto dizer que o Real Madrid não seria campeão se não fosse pelo gol de Vini na decisão contra o Liverpool, se não fossem as defesas de Courtois talvez o clube não tivesse nem chegado até lá.

Kylian Mbappé (do PSG e seleção francesa) e Mohamed Salah (Liverpool e Egito) ficaram respectivamente em sexto e quinto. Provavelmente seriam os nomes mais substituíveis por Vini Júnior na lista. Afinal de contas, eles não conquistaram os principais títulos por seus clubes ou seleção. Mas o que embasa as suas posições, neste caso, são as estatísticas: Ninguém somou tantas participações diretas em gols no futebol de clubes quanto Mbappé (60, sendo 39 gols e 21 assistências) e Salah foi superior a Vini neste quesito (46 a 38). O egípcio também foi vice-campeão da Copa Africana de Nações, o que com certeza lhe ajudou.

Lewandowski, hoje no Barcelona, foi o quarto colocado pelos feitos em sua última temporada como jogador do Bayern de Munique. O polonês seguiu como protagonista absoluto da equipe bávara e foi quem mais fez gols na temporada de clubes 2021/22: foram incríveis 50 tentos, marca que lhe garantiu o prêmio Gerd Muller – inaugurado pela France Football agora em 2022 e entregue ao máximo artilheiro de uma campanha.

Grande referência do Manchester City campeão inglês e que esteve a detalhes de chegar em uma final de Champions League (lembram as defesas de Courtois?), Kevin De Bruyne ficou em terceiro na lista. Sadio Mané, segundo colocado, teve como principal feito o título inédito da Copa Africana de Nações com a seleção senegalesa, além de ter feito mais uma boa temporada pelo Liverpool – a sua última, já que agora defende o Bayern de Munique.

Vinícius Júnior poderia ter sido mais valorizado na lista final da Bola de Ouro 2022? Sim. Mas a sua posição final também está longe de ser um grande absurdo. A boa notícia está no óbvio: o brasileiro tem apenas 22 anos e muitas edições de Bola de Ouro para mostrar sua presença.

“Eu tenho 22 anos ainda e tenho uma carreira longa pela frente para chegar perto, ou igual, ao Benzema”, disse antes da premiação o atacante, que na atual temporada tem sido o grande destaque individual do Real Madrid.