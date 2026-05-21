Kraay, entusiasmado: "Ele é o Sangaré do FC Volendam"

Hans Kraay Júnior esteve presente na quarta-feira na partida entre Willem II e FC Volendam (1 a 2) nas eliminatórias da Keuken Kampioen e ficou muito impressionado com um jogador da equipe visitante. “Hoje você realmente pensa: nossa, que meio-campista maravilhoso”, afirmou ele à ESPN.

Kraay está entusiasmado com Gibson Yah, que se destacou no meio-campo da equipe do técnico Rick Kruys. “Se você está na arquibancada hoje para ver outro jogador e então o vê... Interceptando bolas sem fazer deslizes, ele também lê bem o jogo, tem uma boa aceleração, tem um passe cruzado.”

Segundo o especialista e acompanhante da Keuken Kampioen Divisie, a equipe derrotada claramente não conta com um jogador do tipo Yah. “Se ao menos eles tivessem um assim no Willem II”, analisa Kraay sobre o time da casa, que foi derrotado por 1 a 2 em seu próprio campo.

Kraay ressalta, porém, que Yah, de apenas 22 anos, é bastante propenso a lesões e perdeu vários jogos na última temporada. “Ele costuma ter algumas dores, o que é uma pena para este Sangaré de Volendam.”

O analista e repórter faz, portanto, a comparação com Ibrahim Sangaré, o ex-meio-campista do PSV. O volante da Costa do Marfim foi transferido para o Nottingham Forest em meados de 2023 por cerca de 40 milhões de euros.

Kraay já havia elogiado as qualidades de Yah, que tem passado pelo Jong FC Utrecht, há alguns meses. Na época, ele também fez a comparação com Sangaré e afirmou que o meio-campista “dá conta do recado” na segunda divisão “com facilidade”.