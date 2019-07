Koscielny rebelde: zagueiro francês se recusa a viajar com Arsenal

Clube londrino se diz "muito decepcionado" com o capitão da equipe, que pode voltar à França

O publicou um comunicado oficial nessa quinta-feira (11) a respeito do seu zagueiro e capitão Laureant Koscielny. O clube informou que o atleta de 33 anos se recusou a viajar com o grupo para a pré-temporada nos . Dessa forma aumentam-se os rumores de uma saída do jogador.

"Laureant Koscielny se recusou a viajar para os Estados Unidos para nossa turnê de pré-temporada. Nós estamos muito decepcionados com as ações de Laureant, que são claramente contra as nossas instruções. Esperamos resolver esse assunto e não vamos fazer nenhum comentário nesse momento", escreveu o clube em comunicado oficial em seu site.

Koscielny chegou ao Arsenal em 2010, e desde então participou de 353 jogos, marcou 27 gols e deu cinco assistências somando todas as competições. Ainda durante a era Arsène Wenger, o zagueiro se tornou capitão do time e era visto como uma referência de profissionalismo e liderança no grupo.

Kos, como é chamado, está no último ano de seu contrato, mas dificilmente permaneça no Emirates Stadium na próxima temporada. Isso porque há diversos clubes interessados na contratação do experiente zagueiro. O The Guardian aponta que os principais possíveis destinos estão na , com , e entre os preferidos para contratar o beque.

Esse é o primeiro grande problema que Edu Gaspar, novo diretor de futebol dos Gunners, deverá lidar. Atualmente a zaga é vista como o elo frágil do time de Londres e Koscielny era tido como o melhor na posição. Sokratis Papastathopoulos, Shkodran Mustafi, Rob Holding e Nacho Monreal são as opções que mais jogam no clube. Os nomes de Callum Chambers e Konstantinos Mavropanos devem ser mais utilizados a partir de agora caso o Arsenal não consiga outros zagueiros à altura de Koscielny.