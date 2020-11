Koeman revela planos de reforços no Barcelona e "papo sincero" com Messi

Técnico diz que clube está atento ao mercado na medida do possível e conta como conduziu a quase saída do craque argentino

O técnico do , Ronald Koeman, confirmou as informações antecipadas pela Goal quanto à estratégia do clube catalão na próxima janela de transferências europeia.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nem a lesão de Ansu Fati, que deve ficar afastado dos gramados entre três e quatro meses , vai fazer a diretoria ser agressiva no mercado, segundo admitiu o holandês.

Mais times

"Sempre falamos com Ramon Planes (diretor esportivo) sobre o futuro, de quem podemos contratar e onde precisamos mais, mas sabendo que não se pode pedir muito pelo momento financeiro do clube. Mas se houver possibilidade tentaremos contratar, sim", disse o treinador em entrevista aos jornais locais Mundo Deportivo e Sport.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Segundo a Goal apurou, os principais alvos do Barça são dois nomes já vinculados ao clube na janela passada: o zagueiro Eric García, do Manchester City , e o atacante Memphis Depay, do Lyon. A dupla, porém, só pintaria no Camp Nou se a diretoria vender algum jogador e reforçar o caixa.

Coincidência ou não, Jean-Michel Aulas, presidente do , deu entrevista também nesta terça-feira à rádio francesa RMC e foi enfático sobre o futuro de Depay. "Fui o primeiro a dizer que não iria para o Barcelona, mas ninguém me escutou. É imprescindível que nossa temporada seja um sucesso, e ele ficará conosco até o final dela", disse ele.

Papo sincero com Messi

Mais artigos abaixo

O craque argentino, como não poderia deixar de ser, também foi assunto na entrevista concedida por Koeman. O técnico contou um pouco dos bastidores da quase saída do camisa 10 antes da temporada 2020/2021.

"Quando cheguei me disseram que Messi estava descontente. Conversamos na casa dele. Ele explicou as razões e eu fui sincero, dizendo que eu poderia mudar somente as coisas de futebol, como sistema de jogo, sua posição no campo e a importância dele à equipe. Mas as coisas que ele teve com o clube eu não poderia mudar", afirmou o holandês, que ainda comemora a permanência do astro no Camp Nou.



"Messi me demonstrou ser uma pessoa que quer ganhar as coisas, ser o melhor e seguir sendo o melhor, mesmo que tenham acontecido seus problemas no clube. O Barcelona foi, é e será uma melhor equipe com Messi do que sem Messi", concluiu.